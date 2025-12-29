Украйна за пръв път участва с НАТО в отработване на чл. 5: Бързо реагиране при нападение на членка

Украински експерти от Съвместния център НАТО-Украйна за анализ, обучение и образование (JATEC) за пръв път са взели пряко участие в отработване на механизмите на действие на член 5 от Северноатлантическия договор като част от мащабното учение "Loyal Dolos 2025". Това съобщиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили на страницата им във Facebook.

Около 1500 военнослужещи и цивилни специалисти участваха в учението, което се проведе на различни места в Европа. Основната цел беше да се оценят бойните способности на един от корпусите за бързо разполагане на НАТО, който е ключово военно подразделение на Алианса.

За да се подготвят силите на Алианса за бойни операции в бързо променящи се условия, в сценария на учението бяха взети предвид поуките от войната на Русия срещу Украйна.

Полковник Валерий Вишневски, старши национален представител на Украйна в JATEC, отбеляза, че участието на украински специалисти в ученията по член 5 е било от фундаментално значение. По думите му, това е признание от страна на Северноатлантическия съвет, че Украйна е един от най-опитните участници в регионалната система за сигурност.