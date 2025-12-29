Войната в Украйна:

Украйна за пръв път участва с НАТО в отработване на чл. 5: Бързо реагиране при нападение на членка

29 декември 2025, 00:20 часа 402 прочитания 0 коментара
Украйна за пръв път участва с НАТО в отработване на чл. 5: Бързо реагиране при нападение на членка

Украински експерти от Съвместния център НАТО-Украйна за анализ, обучение и образование (JATEC) за пръв път са взели пряко участие в отработване на механизмите на действие на член 5 от Северноатлантическия договор като част от мащабното учение "Loyal Dolos 2025". Това съобщиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили на страницата им във Facebook.

Около 1500 военнослужещи и цивилни специалисти участваха в учението, което се проведе на различни места в Европа. Основната цел беше да се оценят бойните способности на един от корпусите за бързо разполагане на НАТО, който е ключово военно подразделение на Алианса.

За да се подготвят силите на Алианса за бойни операции в бързо променящи се условия, в сценария на учението бяха взети предвид поуките от войната на Русия срещу Украйна.  

Още: Тръмп отново ни качи на въртележката: И така може да продължава до безкрай

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Полковник Валерий Вишневски, старши национален представител на Украйна в JATEC, отбеляза, че участието на украински специалисти в ученията по член 5 е било от фундаментално значение. По думите му, това е признание от страна на Северноатлантическия съвет, че Украйна е един от най-опитните участници в регионалната система за сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна НАТО украинска армия украински военни
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес