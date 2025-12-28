Тръмп отново ни качи на въртележката: И така може да продължава до безкрай

Отново сме на въртележката на американския президент Доналд Тръмп. Така находчиво определи действията на Тръмп рускоезичният телеграм канал "Дабл Ять" с над 169 хиляди последователи. И изглежда има право, защото от една година вече откакто започна вторият му президентски мандат и обеща да приключи войната за едно денонощие, на практика продължаваме да чуваме от американския лидер едни и същи неща, без да се постига някакъв съществен напредък - така след като се завъртим на въртележката, започваме нов кръг, и после още един, и още един.

Ето какво пише телеграм каналът:

"Как изглежда въртележката на Тръмп:

Уиткоф [Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп] се среща с Путин и предава на Тръмп исканията за капитулация на Украйна;

Тръмп започва да оказва натиск върху Украйна да приеме капитулацията;

Лидерите на ЕС и НАТО, заедно със Зеленски, прекарват седмици в опити да убедят Тръмп да приеме горе-долу справедлив мирен план;

Тръмп сякаш се съгласява и дори започва да оказва известен натиск върху Путин;

Зеленски лети на обещаваща среща с Тръмп;

Тръмп разговаря с Путин преди срещата;

На срещата Тръмп обвинява Зеленски, че е започнал войната.

И така можем да започнем отначало."

