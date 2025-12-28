Тръмп отново ни качи на въртележката: И така може да продължава до безкрай

Отново сме на въртележката на американския президент Доналд Тръмп. Така находчиво определи действията на Тръмп рускоезичният телеграм канал "Дабл Ять" с над 169 хиляди последователи. И изглежда има право, защото от една година вече откакто започна вторият му президентски мандат и обеща да приключи войната за едно денонощие, на практика продължаваме да чуваме от американския лидер едни и същи неща, без да се постига някакъв съществен напредък - така след като се завъртим на въртележката, започваме нов кръг, и после още един, и още един.
Ето какво пише телеграм каналът:
"Как изглежда въртележката на Тръмп:
Уиткоф [Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп] се среща с Путин и предава на Тръмп исканията за капитулация на Украйна;
Тръмп започва да оказва натиск върху Украйна да приеме капитулацията;
Лидерите на ЕС и НАТО, заедно със Зеленски, прекарват седмици в опити да убедят Тръмп да приеме горе-долу справедлив мирен план;
Тръмп сякаш се съгласява и дори започва да оказва известен натиск върху Путин;
Зеленски лети на обещаваща среща с Тръмп;
Тръмп разговаря с Путин преди срещата;
На срещата Тръмп обвинява Зеленски, че е започнал войната.
И така можем да започнем отначало."
