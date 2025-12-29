Любопитно:

Какво са търсели италианците в Google през 2025 година?

Кончината на папа Франциск, темите, свързани с Близкия изток и с Израел, и филмът „Конклав“, разказващ за избора на нов папа, са сред най-търсените неща от италианците в Google през 2025 година, предаде АНСА. След останалите теми, от които италианците са се интересували, през 2025 г. са победителят и останалият на второ място изпълнител на фестивала в Сан Ремо, а именно Оли и Лучо Корси, както и кончините на няколко италиански знаменитости, сред които  телевизионният водещ Пипо Баудо, дизайнерът Джорджо Армани и актрисата Елеонора Джорджи.

За какво са "ровили" италианците в Google?

Снимка: iStock

Смъртта на германските близначки Кеслер, които бяха звезди на италианския шоубизнес и избраха да умрат чрез асистирано самоубийство заедно в родината си, също е заинтересувала много италиански потребители на Google през годината, както и кончината на американския актьор Робърт Редфорд.

Засилен интерес е имало и към новия папа Лъв XIV и към възстановяване от онкологично заболяване на италианския модел Бианка Балти. Засилено търсене в „Гугъл“ е имало и заради пожарите в Лос Анджелис, както и заради изпращането в затвора на бившия френски президент Никола Саркози.

