Пробив в преговорите за мир в Украйна или почти: Тръмп и Зеленски с нова доза оптимизъм (ВИДЕО)

Проведохме дискусии относно всеки детайл по мирното споразумение – това беше единственото съществено от първите думи на американския президент Доналд Тръмп след поредната му среща с украинския му колега Володимир Зеленски. Самият Зеленски беше малко по-конкретен – за гаранциите за сигурност почти всичко е готово и договорено, като специално той заяви "на 100%“ за военния им аспект. Украинският президент добави, че има съгласие Тръмп да го приеме отново с европейските лидери във Вашингтон през януари 2026 година.

Има "един-два препъникамъка" по гаранциите за сигурност – когато "президентът Зеленски" казва 95%, той е прав, уточни Тръмп, като каза, че дал обещания за гаранции за сигурност без да уточни какви точно. Специално за Донбас като свободна икономическа зона "сме много близо", добави той.

Зеленски специално подчерта за Донбас, че трябва да се уважава украинската позиция, намеквайки и къде е Русия военно. На различни позиции сме с Русия, един от "костеливите орехи", каза той. А Тръмп призна, че точно това е "костелив орех" и пак заяви, че може би "до месец" можело Украйна да загуби Донбас – и това, след като на руската армия ѝ трябваха почти 2 години да мине 40 километра между Авдеевка и Покровск, а агломерацията Славянск – Краматорск е на между 20 и 50 километра от активната фронтова линия в момента.

Специално за АЕЦ Запорожие, президентът на САЩ заяви, че руският диктатор Владимир Путин изявявал готовност централата да бъде експлоатирана съвместно от Русия и Украйна. Тръмп изговори и невероятни неща – че било голяма стъпка от страна на Путин, че не бомбардирал АЕЦ-а, след като от пролетта на 2022 година централата е всъщност под руска окупация и е тежко минирана от руснаците, което през годините беше показано неведнъж със сателитни снимки – Още: Минирането на АЕЦ Запорожие си остава: МААЕ потвърди

Важен момент – определени са работни американска и украинска група за сключване на споразумение за мир, а украинската щяла да работи и с руска група, това заяви Доналд Тръмп. И продължи как Путин го уверил в телефонния им разговор преди срещата със Зеленски, че иска да види край на войната в Украйна. "Много неща обсъдихме, не сме говорили за времето" - така Тръмп се измъкна за среща с Путин, дали двамата или заедно със Зеленски. Всъщност Тръмп не потвърди изрично и срещата със Зеленски и европейските лидери във Вашингтон през януари, която украинският президент каза по-рано в пресконференцията, че е договорена. Но пък изуми, че "Русия иска Украйна да (пре)успее", Путин го искал.

Какво ще се случи, ако не се стигне до мирно споразумение, ще опита ли Тръмп да окаже натиск върху Путин? Отговорът на американския президент: "Ще продължат да се бият и да умират".

Преди да отговарят на журналистически въпроси, Тръмп и Зеленски говориха с европейски лидери. Разговорът им е продължил повече от час. Говорено е с френския президент Емаюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския министър-председател Джорджа Мелони, полския президент Карол Навроцки, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

