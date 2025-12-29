Партията на Курти дръпна на предсрочните избори в Косово

Партията на премиера на Косово Албин Курти – лявото националистическо Движение "Самоопределение" (LVV) получава 45% подкрепа, показва първи екзитпол след парламентарния вот днес, цитиран от новинарската агенция "Економия онлайн". На следващо място екзитполът на UBO подрежда дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Бедри Хамза с 22% подкрепа, следвана от 15,6 на сто за дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику и 5,3 за десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) на бившия премиер Рамуш Харадинай. Още: Ще излезе ли Косово от задънената улица

Оспорвана надпревара в Косово

Снимка: iStock

Още: Косово на прага на предсрочни избори

Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Избирателните секции за предсрочните парламентарни избори днес отвориха в 7 ч. местно време (8 ч. бълг. вр.) и затвориха в 19 ч. (20 ч. бълг. вр.).

По данни на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) право на глас на тези избори имаха общо 2 076 290 косовски граждани, като 1 999 204 от тях бяха гласоподаватели на територията на Косово, а 77 086 души бяха регистрирани за гласуване в чужбина (в дипломатически представителства или по пощата).

Това бяха вторите парламентарни избори в страната за тази година. Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство. Предизборната кампания за предсрочните избори започна на 17 декември и приключи вчера, тъй като в Косово „ден за размисъл“ е самият ден на изборите. Гласуването в дипломатически представителства и по пощата също приключи вчера.

Още: Предсрочни избори в Косово: Вьоса Османи разпусна парламента