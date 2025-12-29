"Ще ги бием на всяко място": Вучич потвърди, че през 2026 г. в Сърбия ще има предсрочни избори

Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат през 2026 г., заявявайки, че властите са удовлетворили ключовото искане на протестиращите. „Приехме основното им искане – скоро, догодина, ще отидем до урните“, каза Вучич, обръщайки се към гражданите пред сградата на парламента в Белград. Държавният глава е убеден, че предсрочните избори ще бъдат политически отговор на действията на протестиращите. „Но те няма да бъдат толкова щастливи, когато гласовете бъдат преброени.“ „Ще ги победим на всяко място в Сърбия“, подчерта той. Още: Слухове кой ще наследи Вучич: Задава ли се сръбски модел "Путин-Медведев"?

Закани се да участва в борбата срещу унищожителите

Вучич отбеляза още, че политическата конфронтация трябва да остане в рамките на демократичните норми. „За мен ще бъде чест да участвам с вас в борбата срещу всички, които искат да унищожат страната ни, но това трябва да е политическа борба“, подчерта президентът.

Той заяви, че изминалата година е била най-трудната за него, позовавайки се на множество обвинения и натиск върху властите. Същевременно Вучич отбеляза, че по време на протестите няма жертви. Президентът изрази увереност, че предстоящата година ще бъде успешна за страната. „Вярвам, че предстоящата година ще бъде една от най-добрите, ако не и най-добрата, в историята на Сърбия“, заключи сръбският лидер.

На 28 декември протестиращи студенти проведоха мащабна кампания за събиране на подписи в подкрепа на искането за предсрочни парламентарни избори. Кампанията, проведена под лозунга „Определете победата“, обхвана десетки градове в цялата страна. Това е първата подобна кампания, откакто студентското движение поиска предсрочни избори и обяви намерението си да сформира собствена избирателна листа. Активисти подчертаха, че този списък трябва да включва кандидати, избрани от студентските пленарни събрания – публични личности и експерти, които преди това не са заемали ръководни позиции нито в правителството, нито в опозиционните партии.

На 1 ноември 2024 г. навес на жп гарата в Нови Сад се срути, убивайки 16 души. Трагедията предизвика широко обществено недоволство и доведе до мащабни протести. През 2025 г. протестите продължиха в цяла Сърбия, съпроводени с искания за предсрочни парламентарни избори.

