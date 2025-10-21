Местните спряха да ходят за гъби: Вижте как мечка в Хърватия тича по-бързо от колата (ВИДЕО)

Местните жители на хърватския полуостров Истрия между общините Пичан и Грачишче спряха да ходят в гората за гъби и трюфели, тъй като са забелязали мечка, като този път са я записали на видео, съобщи хърватската медия "Индекс". Във видеото мечката тича пред кола и очевидно доста по-бързо. Кадрите са заснети през нощта и бързо се разпространиха сред местните жители и ловци, предизвиквайки вълнение и безпокойство, пише Istarski.hr .

Изглежда обаче, че това не е единствената среща с мечки в района. „Още на следващия ден съсед видя мечка на пътя близо до селото, посред бял ден. Казват, че има цяло семейство - майка и две малки“, разказа местният жител.

Страхът и дискомфортът са налице.

Защо мечките слизат в населените места?

Появата на мечки в Истрия не е необичайна, особено в северната част на полуострова, в района на Чичария и Учка. Тези животни могат да изминават до сто километра на ден в търсене на храна, поради което вече са регистрирани техни случайни посещения в централна Истрия.

Ловната асоциация на Истрийската жупания обяснява, че мечките понякога се отдалечават по-далеч от обичайното си местообитание, най-често търсейки храна. Експерти от Природен парк "Учка" вече предупредиха, че мечките все по-често се местят в населени места поради изменението на климата и човешкото влияние.

Допълнителен проблем са неправилно изхвърляните отпадъци, които ги привличат и им осигуряват лесен източник на храна, поради което понякога дори не зимуват.