Руската пропаганда си пробива път през църквата в Северна Македония

Руската православна пропаганда си пробива в църковните медии на Северна Македония. Това се посочва в статия на Антидезинформационната мрежа за Балканите (ADN-Балкани), която се позовава на материал в Truthmeter.mk в рамките на проекта за борба с дезинформацията в Западните Балкани. В анализа се посочва, че значително подобрените сега църковни връзки на високо ниво между Скопие и Москва се отразяват взаимно в сферата на комуникациите и медиите.

Контактите на високо ниво след признаването на Македонската православна църква – Охридска архиепископия (МПЦ-ОА) от страна на Русия са отворили вратите за руската пропаганда в Северна Македония, до голяма степен заобикаляйки Сръбската православна църква, която традиционно се разглежда като централен център на „меката сила“ на Русия в Западните Балкани.

Московската патриаршия проявява нарастващ интерес към разширяване на дейността си в издателския сектор, както се вижда от посещенията на ръководителя на отдела за публикации на Скопската епархия в Москва през октомври тази година, както и през 2024 г., пише още платформата.

Как започва всичко?

След като през юни 2022 г. указът на Сръбската православна църква предостави автокефалия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия (МПЦ-ОА) , македонските монаси обърнаха поглед към Москва и отдалечиха поглед от Константинопол.

Руската православна църква (РПЦ) взе добре пресметнато и навременно решение, когато призна македонската автокефалия малко след това (август 2022 г.), без да повдигне никакви опасения, свързани с идентичността, като по този начин спечели симпатиите сред висшите ешелони на МПЦ-ОА и македонските вярващи.

Руското признание на МПЦ-ОА дойде шест месеца след като Русия започна непровокирана война срещу Украйна. Когато някои влиятелни православни църкви осъдиха войната, македонският архиепископ Стефан - вместо да осъди подкрепата на патриарх Кирил за войната, предложи ново партньорство с РПЦ в тази част на Югоизточна Европа, позволявайки на руското присъствие да проникне в македонските църковни среди. ОЩЕ: В навечерието на Великден: Главата на Македонската църква си присвои Самуил

Руското влияние и войната в Украйна

Включването на МПЦ-ОА в орбитата на Москва чрез признаването на нейната автокефалия дойде с очакванията, че Македонската църква трябва да пренастрои своята „външна политика“, за да отразява най-належащия приоритет на Московската патриаршия, който е защитата на нейните църковни интереси в Украйна, очаквайки пълна подкрепа за Украинската православна църква (УПЦ). Русия смята УПЦ за канонично прикрепена към Руската православна църква, въпреки усилията ѝ да се представи като независима.

Няколко официални решения и изявления показват обаче нарастващо съгласуване между МПЦ-ОА с руските послания и посланията на УПЦ.

През юни 2025 г. македонският архиепископ Стефан поздрави за именния му ден митрополит Онуфрий за именния му ден и определи отношението на украинската държава към УПЦ като „преследване“, използвайки директно езика, използван от Москва.

Знаем, че Онуфрий е спорна фигура в Украйна. Той е предстоятел на една от двете православни църкви в страната - Украинската православна църква, за която през септември правителството на Украйна обяви, че не е успяла да прекъсне дългогодишните си връзки с Москва и скоро може да бъде забранена. Самият Онуфрий е постоянен член на Свещения синод на Московската патриаршия и същевременно руски гражданин, а през юли беше лишен от украинско гражданство. ОЩЕ: Украйна подготвя забраната на Украинската православна църква, поддържаща връзки с Москва

Като пример за пропаганда платформата посочва някои от репортажите на Liturgija.mk, които на практика твърдят, че Донецк е част от Русия и могат да се разглеждат като пряк опит за привеждане на общественото възприятие в Северна Македония в съответствие с териториалните претенции на Русия.

Платформата изтъква, че силната зависимост на Liturgija.mk от благоприятни за Москва източници като OrthoChristian, често чрез директен, непроверен превод на македонски, ускорява развитието на общественото мнение, симпатизиращо на руското оправдание за нахлуването в Украйна. ОЩЕ: Z-канали разпространяват ново фалшиво ВИДЕО с изкуствен интелект на "боец от 28-ма бригада"