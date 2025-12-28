Любопитно:

Македонците са пристрастени към антибиотиците

28 декември 2025, 21:59 часа 401 прочитания 0 коментара
С 23% се е увеличило издаването на рецепти за антибиотика "Сумамед" в Република Северна Македония през изминалата 2025 година, пише skopjeinfo. Данните се считат за тревожни, докато в македонските медии може да се видят заглавия от типа, че македонците са пристрастени към антибиотика. Междувременно здравните власти искат да обърнат тенденцията, като въвеждат определени мерки и дори говорят за санкции, пише още македонската медия. 

Санкциите

За санциите заговори директорът на Здравната каса в Северна Македония Сашо Клековски. Преди празниците той обяви засилен контрол и наказателни мерки срещу семейните лекари, които превишават разрешените квоти за лекарства.

Решението - електронни рецепти 

Здравноосигурителната каса планира да използва системата за електронни рецепти, за да ограничи нерационалното потребление на антибиотици и анксиолитици, с което институцията се опитва да въведе ред във фармакотерапията и да намали ненужните разходи, които натоварват бюджета на здравеопазването.

"Системата ще предпази и лекарите от натиск да предписват готова терапия, защото знаем, че понякога натискът идва от здравноосигурени лица, от граждани, които искат да получат лекарство, независимо дали е подходящо за техните показания. Важно е и засилването на обществената осведоменост. За нас най-критично е използването на "Сумамед", който трябва да бъде антибиотик за последната линия на защита, а миналата година имахме 23 процента увеличение на издаването му", каза Клековски. ОЩЕ: Заради електронните рецепти: Българите са намалили рекордно употребата на антибиотици

Деница Китанова
Деница Китанова
