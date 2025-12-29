Любопитно:

"Коалицията на желаещите" за Украйна се събира в Париж

29 декември 2025, 06:02 часа 242 прочитания 0 коментара
"Коалицията на желаещите" за Украйна се събира в Париж

Президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи в "X", че заедно с още няколко европейски лидери е участвал в разговор с президентите на Украйна и на САЩ, а след това е разговарял отделно с президента Володимир Зеленски. "Постигаме напредък по отношение на гаранциите за сигурност, които ще бъдат от основно значение за изграждането на справедлив и траен мир. Ще съберем страните от "Коалицията на желаещите" в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка страна", подчерта още Макрон.

ОЩЕ: Пробив в преговорите за мир в Украйна или почти: Тръмп и Зеленски с нова доза оптимизъм (ВИДЕО)

В търсене на мир

По-рано Зеленски заяви, че той и европейски лидери ще бъдат приети от Тръмп през януари във Вашингтон.

Говорител на канцеларията на британския премиер пък съобщи, че Киър Стармър е участвал във видеоконферентен разговор с президентите на Украйна и САЩ след техния двустранен разговор в Мар а Лаго във Флорида.

ОЩЕ: Тръмп отново ни качи на въртележката: И така може да продължава до безкрай

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В разговора са участвали още няколко европейски лидери. Той е бил съсредоточен върху усилията за постигане на мир в Украйна, като лидерите са похвалили Доналд Тръмп за постигнатия досега напредък, добави говорителят.

Стармър е провел и видеоконферентен разговор само със Зеленски. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Еманюел Макрон Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес