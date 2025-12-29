"Коалицията на желаещите" за Украйна се събира в Париж

Президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи в "X", че заедно с още няколко европейски лидери е участвал в разговор с президентите на Украйна и на САЩ, а след това е разговарял отделно с президента Володимир Зеленски. "Постигаме напредък по отношение на гаранциите за сигурност, които ще бъдат от основно значение за изграждането на справедлив и траен мир. Ще съберем страните от "Коалицията на желаещите" в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка страна", подчерта още Макрон.

В търсене на мир

По-рано Зеленски заяви, че той и европейски лидери ще бъдат приети от Тръмп през януари във Вашингтон.

Говорител на канцеларията на британския премиер пък съобщи, че Киър Стармър е участвал във видеоконферентен разговор с президентите на Украйна и САЩ след техния двустранен разговор в Мар а Лаго във Флорида.

В разговора са участвали още няколко европейски лидери. Той е бил съсредоточен върху усилията за постигане на мир в Украйна, като лидерите са похвалили Доналд Тръмп за постигнатия досега напредък, добави говорителят.

Стармър е провел и видеоконферентен разговор само със Зеленски.