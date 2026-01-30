В Румъния: Разследват смъртта на близо 500 деца в център за малолетни с увреждания през комунизма

Румънският Институт за разследване на престъпленията на комунизма (IICCMER) внесе наказателна жалба в прокуратурата към Апелативния съд в Плоещ във връзка със смъртта на близо 500 деца в периода 1970-1997 г. в здравно заведение в южния окръг Дъмбовица, съобщава новинарският сайт Хотнюз, цитиран от БТА. Според съобщение на институцията става дума за смъртта на общо 497 малолетни и 38 лица над 18 години, тоест общо 535 души, които са починали в този период в болничното общежитие за лица с необратими увреждания в Морени-Цуйкани в окръг Дъмбовица. Повечето от смъртните случаи са в резултат на глад или бронхопневмония.

Обвиненията в подадената жалбата са свързани с „организирането на режим, характеризиращ се с нехуманно и унизително отношение към малолетните“. Институтът твърди, че в периода 1970-1997 г. институцията се е превърнала в „място за изтребление“ на малолетни с увреждания, като нивата на смъртност често са превишавали 70% от броя на настанените, особено в периода 1985-1989 г. Данните сочат, че над 65% от децата, прехвърлени в общежитието от ясли в посочения период, са починали от недохранване, а други 26% – от бронхопневмония.

Над 57% от децата умирали още през първите три месеца от настаняването си, а заедно с тези, които умирали в рамките на една година от настаняването, процентът превишава 70, отбелязва IICCMER. „Изхождайки от предпоставката, че основната причина за недохранването е липсата на адекватно хранене, а основната причина за регистрираните смъртни случаи в Морени е именно недохранването, можем да представим хипотезата за съществуването на режим на изтребление на малолетните в този център“, се посочва в документа на института.

Данните сочат още, че от 474 деца, настанени в периода 1985-1989 г., общо 295 са загубили живота си, което означава над 60 процента смъртност.

Същевременно близо 60 процента от настанените в периода 1970-1997 г. са загубили живота си при нечовешки условия, а онези, които са оцелели, са останали с физически и психически травми за цял живот, посочва още институтът. IICCMER уточнява, че „разследването е идентифицирало отговорните лица за тези престъпления, участвали в организирането и управлението на прилагания в центъра нехуманен режим“.

Според доклада ситуацията е започнала да се променя постепенно след 1990 г. с пристигането на хуманитарни мисии от чужбина. „За сравнение от настанените през 1990 г. 110 малолетни, едва 15% са починали (около 13%), повечето от тях през първите месеци на годината, преди идването на чуждестранните хуманитарни мисии“, отбелязва институтът.

В документа се припомня също, че по време на свое посещение в Румъния през 1990 г. Майка Тереза спасява 63 деца от тази институция. „През май 1990 г. Майка Тереза в качеството си на основател на ордена „Мисионерите на милосърдието“ посети Румъния и се отби в болничното общежитие за малолетни с тежки увреждания Морени-Цуйкани, където със съгласието на Министерството на здравеопазването взе 63 деца и ги прехвърли в специално създаден приют в Китила край Букурещ. Част от тези деца, които бяха спасени от смърт, бяха осиновени по-късно от семейства на Запад“, посочва още Институтът за разследване на престъпленията на комунизма.

