Лайфстайл:

Кардиолог към родителите: Енергийни напитки и вейпове + спорт = смърт

29 януари 2026, 10:34 часа 205 прочитания 0 коментара
Кардиолог към родителите: Енергийни напитки и вейпове + спорт = смърт

Огромни са опасностите от употребата на енергийните напитки и вейповете при децата. Това коментира доц. Елисавета Левунлиева, началник на Отделението по детска кардиология в Националната кардиологична болница, пишат от здравното заведение в свой пост във Фейсбук.

"При деца и юноши енергийните напитки могат да имат значими негативни ефекти върху сърдечносъдовата система, тъй като организмът им е по-чувствителен към стимуланти като кофеин, таурин и сходни вещества", категорична е доц. Левунлиева.

Според нея високото съдържание на кофеин и други стимуланти може да доведе до ускорен пулс, усещане за "прескачане" на сърцето и сърцебиене дори в покой.

Още: След 5 енергийни напитки и пушене на вейп: Момче е в болница

"При деца, поради по-ниското им тегло, това може да се случи и при сравнително малки количества", предупреждава тя.

Особена опасна е комбинацията със спорт

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Стимулантите могат да провокират предсърдни или камерни аритмии, като рискът е по-висок при деца с вродени сърдечни заболявания, дори ако досега не са имали симптоми", заявява пред 24 часа кардиологът.

Макар идеята децата да спортуват по принцип да е прекрасна, в конкретния случай, при употреба на вейпове и енергийни напитки, спортът може да се последният фактор, който да доведе до тежки усложнения или дори фатален край.

Източник: iStock

Още: Само един от тийнейджърите, употребявали вредни вещества, остава в болница

"Приемането им преди или по време на спорт маскира умората и води до неосъзнато претоварване на сърдечносъдовата система и увеличава риска от колапс и дори внезапна сърдечна смърт", предупреждава доц. Елисавета Левунлиева.

Относно вейповете тя е категорична: "Никотинът е ключовият кардиологичен проблем, защото е симпатикомиметик и като такъв повишава сърдечната честота и артериалното налягане, като нарушава нормалната функция и състоянието на всички съдове в човешкия организъм".

По думите й въпреки въведените законови забрани, проблемът остава нерешен.

"Проблемите с употребата на енергийни напитки и вейпове в детска възраст няма да се решат с единична мярка, а с координиран, многостепенен подход, който комбинира медицинска експертиза, превенция, семейна и училищна среда и регулации", коментира тя.

Още: Проф. Костадин Ангелов в "Студио Actualno": Решени сме в България да няма вейпове (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Кардиология Енергийни напитки деца младежи вейпове
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес