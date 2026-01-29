Кардиолог към родителите: Енергийни напитки и вейпове + спорт = смърт

Огромни са опасностите от употребата на енергийните напитки и вейповете при децата. Това коментира доц. Елисавета Левунлиева, началник на Отделението по детска кардиология в Националната кардиологична болница, пишат от здравното заведение в свой пост във Фейсбук.

"При деца и юноши енергийните напитки могат да имат значими негативни ефекти върху сърдечносъдовата система, тъй като организмът им е по-чувствителен към стимуланти като кофеин, таурин и сходни вещества", категорична е доц. Левунлиева.

Според нея високото съдържание на кофеин и други стимуланти може да доведе до ускорен пулс, усещане за "прескачане" на сърцето и сърцебиене дори в покой.

"При деца, поради по-ниското им тегло, това може да се случи и при сравнително малки количества", предупреждава тя.

Особена опасна е комбинацията със спорт

"Стимулантите могат да провокират предсърдни или камерни аритмии, като рискът е по-висок при деца с вродени сърдечни заболявания, дори ако досега не са имали симптоми", заявява пред 24 часа кардиологът.

Макар идеята децата да спортуват по принцип да е прекрасна, в конкретния случай, при употреба на вейпове и енергийни напитки, спортът може да се последният фактор, който да доведе до тежки усложнения или дори фатален край.

"Приемането им преди или по време на спорт маскира умората и води до неосъзнато претоварване на сърдечносъдовата система и увеличава риска от колапс и дори внезапна сърдечна смърт", предупреждава доц. Елисавета Левунлиева.

Относно вейповете тя е категорична: "Никотинът е ключовият кардиологичен проблем, защото е симпатикомиметик и като такъв повишава сърдечната честота и артериалното налягане, като нарушава нормалната функция и състоянието на всички съдове в човешкия организъм".

По думите й въпреки въведените законови забрани, проблемът остава нерешен.

"Проблемите с употребата на енергийни напитки и вейпове в детска възраст няма да се решат с единична мярка, а с координиран, многостепенен подход, който комбинира медицинска експертиза, превенция, семейна и училищна среда и регулации", коментира тя.

