5 неща, които НЕ бива да давате на порасналите си деца

С порастването на децата, отношенията с тях достигат ново ниво. Родителите продължават да обичат, помагат и подкрепят, но е важно да се поставят граници, които поддържат здравословна дистанция и уважение и към двете страни. Някои неща не бива да се дават дори на най-близките хора, тъй като това може да лиши родителите от вътрешен баланс, финансова стабилност и самочувствие. Мъдрата подкрепа не се крие в саможертвата, а в способността да останеш подкрепящ, без да се саморазрушаваш.

Какви неща не трябва да дават родителите на порасналите си деца?

Финансовата сигурност в бъдещето си. Не можете да дадете на децата си всичките си спестявания, пенсия или последни пари. Родителите имат право на достойни старини и финансова сигурност. Когато едно пълнолетно дете свикне с пълна финансова подкрепа от родителите си, то губи мотивацията да решава самостоятелно проблемите си и да поема отговорност за живота си.

Прочетете също: Кажете на порасналите си деца това: 6 неща, които те искат да чуят от родителите си

Лично пространство и свобода. Вашето време, навици, дом и начин на живот не трябва да бъдат изцяло съобразени с нуждите на вашите пораснали деца. Прекаленото откровяване и постоянна достъпност може да доведе до емоционално изтощение. Всеки, независимо от възрастта, има право на собствени граници и личен живот.

Отговорност за техните решения. Не поемайте последствията от грешките на порасналите ви деца. Постоянното решаване на техните проблеми ще им попречи да се научат да носят отговорност за действията си. Истинската любов понякога се крие в това да позволите на някого да се ориентира по собствения си път и да натрупа собствен опит.

Прочетете също: Как думите на родителите могат да оставят трайни белези върху децата им

Собственото самочувствие и самоуважение. Неуважение, манипулация или обезценяване не могат да бъдат толерирани само защото са от собствено ви дете. Родителската любов не означава да се допуска нарушаване на личните граници. Напротив, даването на пример за самоуважение възпитава у децата правилно отношение към другите.

Мечти и лични планове. Много родители оставят мечтите, хобитата и плановете си на пауза заради децата си, дори след като те пораснат. Това е една от най-големите грешки. Животът ви не бива да стои неподвижно заради децата ви и грижите за тях. Осъществяването на мечтите ви прави по-щастливи, а щастливите родители са най-добрата подкрепа за децата.

Прочетете също: 10 токсични фрази, с които възрастните родители отдалечават децата от себе си