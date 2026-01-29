Голям мач за Везенков! Отказа Барселона с дабъл-дабъл и се утвърди като "краля" на Евролигата

Баскетболната суперзвезда на България Александър Везенков изигра поредния си изключителен двубой за Олимпиакос в Евролигата, като бе с основна заслуга за важната победа над Барселона с 87:75 като домакин. Успехът бе по-специален за Везенков, тъй като дойде срещу един от бившите му клубове, в който игра в периода 2015 - 2018 г., но не получи достатъчно шанс за изява. Сега Саша се отчете с дабъл-дабъл - 20 точки и 11 борби, както и 2 откраднати топки, и бе най-добрият играч на паркета като коефициент на полезно действие.

Александър Везенков отново герой за Олимпиакос в Евролигата

Везенков стартира много силно срещата, като вкара 9 от първите 13 точки за Олимпиакос. Гърците дрънпаха в резултата, а Саша получи почивка в средата на втората четвърт. Тогава Барса започна да стопява изоставането си и в един момент дори успя да обърне развоя и да поведе за кратко в резултата. Всичко това се промени с връщането на Везенков на паркета, а негова тройка върна Олимпиакос напред в резултата в третата четвърт при 68:66.

Още: Станаха ясни имената на десетимата номинирани за „Спортист на годината“

Везенков бе най-резултатен на игрището, като бе и най-полезен с рейтинг 27. Олимпиакос пък вече е на трето място в класирането с 16 победи и 8 загуби. Саша е фаворит за наградата "Най-полезен играч" (MVP) на Евролигата - приз, който спечели през сезон 2022/23, а след това си уреди трансфер в НБА в тима на Сакраменто Кингс. Ако Везенков отново вдигне MVP наградата, ще се изравни по отличия с Антъни Паркър, който е единственият с две награди за "Най-полезен играч" в Евролигата.

Още: Поредно признание за фантастичния Александър Везенков!