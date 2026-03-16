Александър Гавалюгов пред Actualno: за любимата игра, фамилното име и голямата цел

Александър Гавалюгов е име, което все по-често ще чуваме в баскетболния свят. Част от голямо семейство, в което играта се предава от поколение на поколение, той израства с оранжевата топка в ръце, открива любовта към баскетбола и не спира да преследва мечтите си. Те го отвеждат далеч от родния му Ботевград - през международни кампове и турнири, десетки мачове с националния екип и няколко национални титли до колежанските зали в САЩ, където пише история.

Интервю с баскетболиста Александър Гавалюгов

В интервю пред Actualno.com Александър Гавалюгов разкрива повече за началото, за тежестта на фамилното име, за увереността да поемаш решаващата стрелба в последната секунда и за голямата мечта на момчето от малкия град.

Помниш ли първия момент, в който усети, че баскетболът вече не е просто игра, а нещо, което ще определя живота ти?

Още от бебе знаех, че професията ми ще бъде баскетболист. По разкази на семейството ми, още съм нямал и годинка и баща ми ми е сложил топката в ръце. Дори и на прощъпулника ми съм избрал баскетболната топка. Оттогава съм влюбен в нея и не съм си представял друго бъдеще.

Когато си израснал в баскетболно семейство, по-скоро вдъхновение ли е това или допълнителна тежест?

И двете. Дядо ми и леля ми са били национални състезатели и са имали успешни кариери на клубно ниво. Мама и тате също са били професионалисти, но не толкова успешни. Както е известно, баща ми е кмет на Ботевград от доста години и докато растях, по типично нашенския манталитет, повечето хора смятаха, че успехите ми се дължат заради политическата позиция на баща ми, а не на моя собствен труд. Разбира се, както всички родители, така и моите винаги са ме подкрепяли, но същевременно са ме възпитавали, че мечтите се постигат с труд и упоритост в залата.

Какво беше първото нещо, което те изненада в баскетбола извън Европа?

Баскетболът в Америка е много по-физически, отколкото този в Европа. Защитниците са много по-агресивни и специално в колежанското първенство празните пространства на игрището са много по-малко.

Известен си с невероятно точната си стрелба - какво казваш на себе си в последните секунди, когато топката е в ръцете ти?

Нищо не си казвам, просто се доверявам на стрелбата, която я чувствам най-сигурна и съм я тренирал хиляди пъти през годините.

Тройката в последните секунди е момент, който публиката помни. А ти какво помниш - шума на скандиращата публика или тишината на залата, когато никой не гледа?

Спомням си колко пъти съм чувал от треньори и съотборници, колко хазартни са тези стрелби и че трябва да търся по-сигурни решения. Аз обаче смятам, че точно такива отигравания са част от чара на играта ми. Затова ги тренирам всеки ден и когато дойдат решаващите моменти в мачовете, не се страхувам да поема отговорност и да завърша със стрелби, които за други изглеждат нископроцентни, но за мен са напълно нормални.

Кое е нещото в баскетбола, което никой не може да научи с тренировки?

Талантът. Това е дар от Господ, а вече от самия играч си зависи до каква степен ще го развие.

Ако баскетболът изчезне утре, какъв човек ще остане Александър Гавалюгов?

Добър човек със същата усмивка, а за професия не съм мислил, защото искам цял живот да съм близо до играта.

Как изглежда перфектният ден за теб след 10 години?

Успял баскетболист, но преди всичко човек, който е изградил здраво и стабилно семейство.

Ако кариерата ти беше филм, как би се казвал?

“От Ботевград до върха” или “Мечтата на едно момче от Ботевград”. Много държа родният ми град да е част от заглавието, тъй като там съм израстнал.

Какво е следващото стъпало, което предстои да изкачиш?

Да облека екипа на мъжкия национален отбор и да подпиша договор в НБА.

Ако можеше да се срещнеш с 6-годишния Сашо, какъв съвет би му дал?

Да мечтае смело дори и да е единственият, който вярва, че тази мечта ще се превърне в реалност.

Автор: Кристин Попова

Още: Когато мечтите надхвърлят океана: историята на Александър Гавалюгов и пътя до НБА