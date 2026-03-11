Когато мечтите надхвърлят океана: история за един българин, оранжева топка и пътя до НБА

Преди 20 години, в Ботевград, се ражда едно момче, което влиза в спортната зала още преди дори да е направило първите си несигурни стъпки. Между двата коша и белите линии на паркета среща играта, която завладява ума и сърцето му – баскетболът. Любов от пръв поглед, която расте с всяка тренировка, с всяка пропусната стрелба и с всяка малка победа. Любов, която изисква лишения, постоянство и безкрайна вяра. Любов, която с времето ще изгради един от най-талантливите баскетболисти на България.

Часове работа, когато всички спят. Жертви, които малко хора виждат. Мечти, надхвърлящи дори най-смелите представи – всичко това проправя пътя на малкото момче от Ботевград. Път, който го отвежда отвъд границите на България, пресича океана и стига до арените на най-големите баскетболни турнири, където застава рамо до рамо с великаните в спорта.

Това е обикновената история на едно необикновено момче, което с неизчерпаема упоритост и нестихваща любов пише своята история и превръща баскетбола в изкуство по игрищата в цял свят.

Той е Александър Гавалюгов.

Историята на Александър Гавалюгов

Роден в семейство на баскетболисти, за Александър Гавалюгов пътят към този спорт сякаш е предначертан. Дядо му Венцислав Славов е трикратен шампион на България от края на 80-те години с екипа на Балкан, майка му Стефка Славова също винаги е била тясно свързана с играта, а баща му Иван Гавалюгов е дългогодишен баскетболист на ботевградския тим.

Израснал сред истории за победи, съблекални и баскетболни зали, Александър много рано разбира какво означава този спорт за семейството му. Той признава, че носи и тежестта на очакванията, но именно това го мотивира да се стреми към все по-високи цели.

Гавалюгов посочва баща си като човека с най-голяма заслуга за пътя, по който върви днес – човекът, който първи му подава баскетболната топка и го води в залата.

Първите стъпки

Александър започва да тренира баскетбол едва шестгодишен. Още в ранна възраст взема участие в международни кампове, където талантът му започва да прави впечатление. Става част от националния отбор на България за подрастващи и се утвърждава като един от най-ярките млади играчи на своето поколение. Представянето му му носи няколко отличия за най-полезен играч (MVP), както и място в идеалната петица на Европейските първенства. Носител е на титлата на България няколко пъти при различните възрастови групи, в коите се състезава.

Големи европейски грандове, сред които и Реал Мадрид, следят изкъсо развитието на младата звезда. Въпреки интереса от чужбина, Гавалюгов признава, че преди да направи крачката към мъжкия баскетбол, не би облякъл екипа на друг клуб освен на родния Балкан.

Мечтата

През 2021 година в интервю за БНТ Александър споделя, че най-голямата му мечта е да се състаза в NBA. Отстрани на зрителите това може би се е сторило като наивна детска мечта, но само две години по-късно, през 2023 година, Гавалюгов подписва едногодишен договор с осигурена пълна стипендия за NBA Academy в столицата на Австралия – Канбера. Академията събира едни от най-талантливите млади баскетболисти от цял свят, а след завършване на гимназия програмата дава възможност на състезателите да продължат развитието си в колежански отбори или в професионални клубове.

Логично Гавалюгов обърна поглед към колежанското първенство на САЩ, където през 2024 година подписа с отбора на Виланова. Гавалюгов не получи много игрово време, което му донесе "медицински редшърт", т.е. изминалата година не му беше зачетена и той получи право да се състезава още четири години в колежанския шампионат. Той обаче не остана дълго без отбор. Родният ни национал се присъедини към тима Санта Клара през пролетта на миналата година и вече пише история.

Гавалюгов в Санта Клара

Гавалагюв ниже кош след кош, отличавайки се с характерната за него невероятно точна стрелба от далечно разстояние и влезе няколко пъти в идеалния отбор на West Coast конференцията. Гардът беше основната движеща сила, която класира тима на Санта Клара на финала на конференцията,където победителят си гарантира участие в основната схема на финалния турнир на NCAA, известен като легендарната "Мартенска лудост". Българинът демонстрира лидерство и завидни умения, прибавяйки 23 точки към актива на своя тим.

"Сашо Гавалюгов изигра мач шедьовър срещу Сейнт Мери. 23 точки, 6 асистенции и печелившата тройка-кинжал в последните секунди през човек! После направи жеста “Лека Нощ” на Стеф Къри. Тук всички очакваха традиционния финал в турнира на конференцията между Сейнт Мери и Гонзага. Сашо имаше други намерения и ще гледаме финал на турнира в конференцията между Гонзага и Санта Клара! Ако Санта Клара бият, то те ще получат автоматична покана за “Мартенската лудост”, коментира за Sportal.bg журналистът Иво Иванов от Канзас.

За жалост Санта Клара не успя да преодолее Гонзага, който е фаворит за спечелване на титлата. За тях това беше шести триумф в конференцията през последните седем години. Сашо Гавалюгов се разписа с 8 точки, 3 борби и 5 асистенции.

Бъдещето пред Александър Гавалюгов тепърва се пише. Но едно вече е сигурно – момчето от Ботевград измина път, за който мнозина само мечтаят. От малката зала в родния град до големите арени на колежанския баскетбол, всяка стъпка е плод на труд, характер и вяра, че мечтите могат да се превърнат в реалност. Днес името му все по-често се споменава сред младите таланти, но зад статистиката, наградите и победите стоят много жертви, срити от светлината на прожекторите.

Историята му още не е завършена. Всъщност – тя едва започва. А най-големите глави от нея вероятно тепърва предстоят да бъдат написани.

Автор: Кристин Попова