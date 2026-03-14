България се доближава до Евробаскет 2027!

14 март 2026, 22:24 часа 234 прочитания 0 коментара
Баскетболният национален тим на България победи Украйна с 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:19) в Пловдив в квалификация за Евробаскет 2027 в зала "Колодрума" в Пловдив. Па този начин родният отбор си гарантира право на участие във втория етап на квалификациите, тъй като "лъвовете" имат 4 успеха от 4 мача. Това стана само три дни, след като "трикольорите" надвиха категорично Азербайджан със смазващите 120:40.

България направи много силна първа четвърт и с отлични изяви на Борислава Христова и Илияна Георгиева тимът поведе с 22:10. Втората част бе по-равностойна, но на полувремето авансът на нашата страна беше вече 16 точки - 48:32.

Точна стрелба в третата четвърт показаха Карина Константинова и Борислава Христова, като тимът ни мина границата от 20 точки. Украйна направи по-силна последна четвърт, но изоставането на гостите вече бе твърде голямо.

Най-резултатна за България бе Борислава Христова с 24 точки, като тя спечели 5 борби и добави 2 асистенции. Калия Хилсман се отчете с "дабъл-дабъл" - 21 точки и 11 борби, а Карина Константинова - 15. За Украйна Алина Ягупова също отбеляза 24.

Джем Юмеров Отговорен редактор
