Историческо: Център на Маями Хийт счупи брадат рекорд на Коби Брайънт в НБА

11 март 2026, 10:36 часа 332 прочитания 0 коментара

Бам Адебайо записа историческа вечер с второто най-добро постижение в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), вкарвайки 83 точки при победата на Маями Хийт срещу Вашингтон Уизардс със 150:129. Центърът започна срещата с 31 точки само в първата четвърт, оттегляйки се на почивката с 43. Адебайо вкара 20 от 43-те си опита от игра, 36 от 43 от наказателната линия, както и 7 от 22-те си опита от далечно разстояние.

Бам Адебайо вкара 83 точки в един мач 

Отбелязаните наказателни удари, както и броят опити от линията на 28-годишния американец са рекорди за НБА, а Адебайо задмина 100-точковото представяне на легендарния Уилт Чембърлейн, в което тогавашният играч на Филаделфия Уориърс вкара 28 пъти от наказателната линия.

Бам Адебайо също така подобри второто най-добро постижение откъм резултатност в историята на НБА, дело на неговия идол - Коби Брайънт, който вкара 81 точки за Лос Анджелис Лейкърс срещу Торонто Раптърс през януари 2006 година.

Досегашното най-добро постижение от играч на Маями Хийт се държеше от ЛеБрон Джеймс, който вкара 61 точки срещу Шарлът Хорнетс през 2014 година. Най-силното представяне през този сезон до момента бяха 56-те точки от звездата на Денвър Нъгетс - Никола Йокич.

За останалия извън светлините на прожекторите отбор на Вашингтон Уизардс, Алекс Сар отбеляза 28 точки, Уил Райли добави 22, а Тре Джонсън и Джейдън Харди - по 17.

