Пред погледа на Везенков: България с втора загуба в световните квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна поражение от Нидерландия със 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) у дома в "Арена СамЕлион" в Самоков във втората си среща от група F в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. На трибуните, за да подкрепи съотборниците, бе и най-добрият роден състезател Александър Везенков, който все още се възстановява от контузия.

Загубата бе втора поредна от два изиграни мача за състава, воден от старши треньорът Росен Барчовски, което го изпрати на последното място във временното класиране в групата. Лидер е Нидерландия с две победи от два мача, а Австрия заема втора позиция с един успех и едно поражение. За "лъвовете" предстои домакинство срещу австрийците следващата събота (16 август) в Ботевград, а последният мач в групата ще бъде гостуване на Нидерландия на 20 август. За същинския етап на пресявките ще се класират първите два отбора от четирите групи.

Александър Стоименов вкара най-много за България - 18 точки, а с 13 точки и 4 борби завърши Иван Алипиев. Борислав Младенов се отчете с 12 точки, 5 борби и 3 асистенции. За Нидерландия Давид Н`Гесан реализира "дабъл-дабъл" от 24 точки и 11 борби. Тристан Енаруна допринесе за успеха с 16 точки, 6 борби и 5 асистенции, а Якобус Столк се включи с 15 точки и 2 борби.

