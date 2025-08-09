Войната в Украйна:

Везенков: Ясно е, че българският баскетбол върви надолу, но само с критики не става

09 август 2025, 21:47 часа 508 прочитания 0 коментара
Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна второ поражение в квалификациите за Световното първенство в Катар през 2027 година. "Лъвовете" паднаха от Нидерландия със 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) в мач от Група "F". Срещата се игра пред погледа на най-добрия роден баскетболист Александър Везенков, който се възстановява от контузия. Преди началото на двубоя той говори преди медиите за състоянието на спорта в страната.

"Всеки коментира, но не знае какво е да играеш в такива мачове"

Везенков сподели, мнението, че националният ни отбор изостава от останалите европейски страни, но изрази надежда за бъдещето. Той заяви, че само с критики българският баскетбол няма как да тръгне нагоре: "Живеем в държава, в която всеки коментира и пише. Който не играл баскетбол, не знае какво е да си контузен и да играе в тези мачове. Нека после правим равносметка, ясно е, че изоставаме от европейските страни. Но само с критика не става. Ако паднем, знаем какво ще се случи, защото на Балканите е така. Аз съм тук да помагам, дори когато съм контузен."

Везенков призова за промяна

"Аз играя в страна, където критиката е водеща. Защо изоставаме от страни, които преди 10 години не ги броихме за живи… Ясно е, че отиваме надолу, но трябва да видим защо и да помогнем на децата. Баскетболът е много труден спорт и трябва да помогнем да има бъдеще", каза още Везенков. Преди началото той не категоричен, че победата срещу Нидерландия е задължителна. Това обаче се оказа непосилна задача за "лъвовете". Ето и какво се случи в Самоков. (подробности четете в линка)

