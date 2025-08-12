Войната в Украйна:

Нова победа за "лъвчетата" на Европейското по баскетбол в Скопие

12 август 2025, 17:20 часа 406 прочитания 0 коментара
Нова победа за "лъвчетата" на Европейското по баскетбол в Скопие

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 година записа втора поредна победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Съставът, воден от селекционера Милен Дудев, се наложи над тима на Норвегия със 76:65 в последния си мач от група "Д" на турнира. Националите са с две победи и две загуби на този етап и заемат трето място в класиране в групата.

За националите предстоят мачове за разпределение на местата от девето до 16-то на Еврошампионата. Следващите им съперници ще станат ясни на по-късен етап.

Българският състав започнаха уверено и си осигури аванс от 22 точки чрез добри изяви на Калоян Колев, Кристиян Занов, Михаил Минчев, Калоян Марчев и Иво Валентинов, за да фиксира 31:15 в края на първата част. През втория период отборът на Норвегия намали пасива си до 12 точки, но кош на Георги Димов направи резултата 41:27 в полза на България на почивката.

Национален отбор по баскетбол до 16 г.

След паузата националите отново дръпнаха с 19 точки, но в началото на последната четвърт Норвегия съкрати дистанцията до 11 точки при 48:59. Иво Валентинов, Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов отбелязаха за България и не позволиха да се стигне до обрат.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Калоян Марчев беше най-резултатен за успеха със 17 точки и 7 асистенции. Кристиян Занов завърши с 15 точки и 6 борби, Иво Валентинов се отчете с 14 точки и 6 борби, Калоян Колев се включи с 13 точки и 5 борби, а Георги Димов добави 10 точки и 5 асистенции.

За Норвегия Оскар Фалба отбеляза 16 точки.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол информация 2025
Още от Баскетбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес