Българин е сред кандидатите за MVP на Европейското по баскетбол

Българският национал Кристиян Занов е сред кандидатите за званието - Най-полезен играч (MVP) на Европейското първенство по баскетбол за момчета до 16 години в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Анкетата се провежда на официалния сайт на турнира.

204-сантиметровият баскетболист на БУБА Баскетбол Занов е най-полезният играч на държавния тим на България в надпреварата до момента - със среден коефициент на ефективност 17.8. Той е и третият най-добър реализатор на българския състав със средно по 12.5 точки на мач и най-добър борец с по 7.5 овладени топки на двубой.

Националите записаха две победи и две загуби в първата фаза на Еврошампионата в Скопие и ще играят за разпределение на местата от девето до 16-то. Следващият им съперник ще бъде отборът на Исландия, а срещата ще се проведе утре (14 август) от 22.00 часа българско време.