10 от Славия удържаха Черно море в напрегнат двубой

Въпреки че игра с човек по-малко над половин час, Славия успя да удържи Черно море за нулево равенство на стадион "Александър Шаламанов" в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. Възпитаниците на Ратко Достанич записаха трето поредно реми без отбелязан гол, а тези на Илиан Илиев не успяха да продължат добрата си форма в шампионата и да стигнат до трета поредна победа.

Славия имаше леко предимство през първото полувреме

Славия се възползва от домакинското си предимство през първото полувреме. Въпреки равностойното владение на топката, "белите" бяха по-активният отбор, като отправиха цели 7 удара към вратата на Черно море. 3 от тези удари бяха точни, но нито един от тях не се превърна в гол. От своя страна, "моряците" записаха само е1 точен удар към вратата на Славия. Темпото на срещата не бе много високо, като и двата отбора бяха внимателни и желанието да не допуснат попадение надделя.

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Славия игра с човек по-малко, но удържа Черно море

Второто полувреме беше значително по-добро за Черно море, като още преди червения картон за Славия, "моряците" бяха по-активни в сравнение с първото полувреме. Около 60-ата минута Георги Лазаров беше изведен зад защитата на домакините. Давид Малембана го събори на земята и получи заслужен червен картон. До края на срещата Възпитаниците на Илиан Илиев оказаха голям натиск към вратата на "белите", но традиционно силната защита на Славия издържа. Черно море завърши второто полувреме с 16 отправени удара, но така и не стигна до попадение. Така сблъсъкът завърши при резултат 0:0.

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