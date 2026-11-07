Двукратен носител на Шампионска лига се врече във вярност на клуба си на едва 22 години

През последните два сезона ПСЖ спечели Шампионска лига в доста доминантен стил, а през настоящата кампания парижани са се устремили към трета поредна титла от "турнира на богатите". В последните години отборът, изграден от Луис Енрике остана почти непроменен, като ядрото е съставено от много сплотени и предимно млади футболисти. Един от тях е португалският халф Жоао Невеш, който е едва на 22 години, но вече заяви, че иска да завърши кариерата си в ПСЖ.

Жоао Невеш: "Искам да остана в ПСЖ през цялата си кариера"

Ето какво каза Жоао Невеш пред: "Canal+": "Нямам за цел да отида в Испания или Англия. Не преследвам подобно нещо. За мен е важно да се чувствам добре в живота си и да печеля тук. Искам да остана в ПСЖ през цялата си кариера. Това е специален клуб. Никога не съм бил футболист, отличаващ се с голове или асистенции. Няма значение дали аз съм вкарал два гола или ти. Важна е победата.

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"Не играех, но след това се замислих"

Луис Енрике също има такъв манталитет. Той иска да вкарам десет гола и да направя десет асистенции. Никога не се задоволява с постигнатото, винаги иска повече. Много е силен психически". В началото на сезона Жоао Невеш загуби титулярното си място в ПСЖ. Ето и неговото мнение по въпроса: "Може да съм малко тъжен, но причината е в мен, а не в останалите. Не играех, но след това се замислих. Когато аз съм на терена, някой друг трябва да остане на пейката. Трябва да има уважение".

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