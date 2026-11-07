Буданов ще бъде глобен, че говори на руски език

Ръководителят на президентската администрация на Володимир Зеленски - Кирило Буданов ще бъде глобен за това, че е говорил на руски език. Това съобщи езиковият омбудсман на Украйна Олена Ивановска, добавяйки, че законът важи за всички.

"Законът за езика съществува, за да работи, а не за да разделя обществото или да се превръща в източник на безкрайна реч на омразата. В този конкретен случай вече са започнати всички необходими правни процедури", каза тя.

От изявлението й става ясно, че органите са се свързали с Буданов, "комуникацията е протекла спокойно", Буданов е признал за нарушението и не се е опитал да си намери извинение. Той е заявил, че ще си плати глобата в определения от закона срок.

Нарушението е направено при посещението на Буданов на 3 ноември в т.нар. "къща на ужасите" в село Петропавловска Боршахивка. За случая писахме: "Къща на ужасите за мобилизирани украинци": Арест и подозрения за инсценировка за бунт (ВИДЕО)