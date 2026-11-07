Илия Груев влезе в игра за първата победа на Лийдс от два месеца над пропадащия Тотнъм

Лийдс записа първа победа от почти два месеца насам, като победи Тотнъм с 1:0 в мач от десетия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев, който доскоро лекуваше контузия, влзе в игра за последните няколко минути от срещата. "Шпорите" може да разполагаха с топката през по-голямата част от срещата, но йоркширци доминираха през втората част и това им донесе победата. Ноа Окафор вкара единствения гол в мача. Това се случи в 79-ата минута.

Първото полувреме премина без особени вълнения

През първото полувреме Тотнъм владеше топката през почти 60% от времето, като това успя да обезвреди Лийдс. Йоркширци отправиха 3 удара към вратата на "шпорите", като само един от тях беше точен във вратата на Антонин Кински. От своя страна, възпитаниците на Роберто де Дзерби също потърсиха вратата на съперника 3 пъти, като само 2 от ударите бяха точни. В самия край на първата част - в 43-ата минута, се наложи Матиас Тел да бъде заменен от Доминик Соланке поради контузия.

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Лийдс разпердушини Тотнъм през втората част

За разлика от първото полувреме, второто беше значително по-аткрактивно. Тотнъм отново притежаваше топката през значително по-голяма част от времето, но това не трогна особено Лийдс. Йоркширци диктуваха събитията на терена въпреки всичко. Те отправиха цели 13 удара по посока на вратата на "шпорите". Възпитаниците на Де Дзерби нямаха с какво да отговорят, като записаха 10 удара по-малко от съперника си. Натискът на Лийдс даде плод в 79-ата минута, когато Ноа Окафор се разписа за 1:0. До края на срещата друго попадение не падна и така йоркширци взеха минимална победа срещу Тотнъм. А Илия Груев записа няколко минути в края на срещата, като влезе в добавеното време.

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