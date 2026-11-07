Започна новата мисия на Противоминната група в Черно море с два български кораба

Започна поредната, 13-та част, от мисията на Военноморската противоминна група в Черно море (MCM BLACK SEA). В нея от българска страна ще участват спомагателен кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“ и минен ловец „Струма“ от състава на Военноморските сили на България. Румъния участва с минния ловец „Капитан Константин Думитреску“, а Турция - с минен ловец „Акчай“.

MCM Black Sea е съвместна инициатива между трите крайбрежни държави – членки на НАТО: България, Румъния и Турция. Групата бе основана през януари 2024 г. с подписването на меморандум в Истанбул, за да гарантира безопасността на корабоплаването и справянето с риска от дрейфуващи морски мини заради войната в Украйна.

Снимка: Министерство на отбраната