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Тодор Симов след поредната загуба на Ботев Враца: "Доста неща се объркаха, трудно отбелязваме"

07 ноември 2026, 15:59 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тодор Симов след поредната загуба на Ботев Враца: "Доста неща се объркаха, трудно отбелязваме"

Ботев Враца загуби с 1:2 домакинството си на Локомотив Пловдив, с което остана на 2 точки от дъното в Първа лига. Това беше второ поредно поражение за врачани, след като загубиха от Черно море в предишния кръг на шампионата. Старши треньорът на Ботев Тодор Симов говори пред медиите след мача, като заяви, че отборът не е имал късмет и много неща по време на срещата са се объркали.

Тодор Симов: "Мога да похваля момчетата"

Ето какво каза Тодор Симов: "Доста неща се объркаха. Разликата е, че Локомотив отправи два удара и вкара два гола. Ние имахме такива положения, че просто трябваше да уцелим вратата. Мога да похваля момчетата, които се опитаха да се върнем в мача. Много от головете стават с голяма доза шанс. При нас няма късмет. Има го и това нещо във футбола. Надявам се, че и ние ще имаме такива мачове, в които ритаме топката и тя влиза. Създаваме положения, но трудно отбелязваме".

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Тодор Симов

Ботев Враца имаше шанс да изравни в края на мача

Локомотив Пловдив поведе в края на първото полувреме с гол на Крайст Лонгвил. Само минута след подновяването на играта юношата на "Смърфовете" Димитър Мрънков удвои преднината за гостите. Роденият през 2008 г. нападател взе и наградата "Играч на мача". Мартин Смолевски успя да върне едно попадение за Ботев Враца в 49-ата минута, но Локомотив затвори мача добре. В последните минути домакините имаха шансвое да изравнят, но удари на Сейни Сенянг и Даниел Генов преминаха покрай вратата на Локомотив Пловдив.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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