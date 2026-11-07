Душан Косич след важния триумф на Локомотив Пловдив: "Децата ще получават шансове, такава победа носи енергия"

Локомотив Пловдив взе много важна победа като гост на Ботев Враца, с която успя да се отлепи от дъното на класирането в Първа лига. Възпитаниците на Душан Косич отбелязаха по едно попадение и през двете полувремена и въпреки че допуснаха гол рано във втората част, успяха да затворят мача. Словенският специалист говори след края на срещата и заяви, че юношите на клуба ще получават шансове, но това трудно ще се случва срещу опитните отбори в първенството.

Душан Косич: "Такива победи могат да ти дадат енергия"

Ето какво каза Душан Косич: "Труден мач, както всички други. Щастливи сме от резултата, това мога да кажа. Всичко беше важно, беше много тежък мач и за двата тима, в тежка ситуация сме. Такива победи могат да ти дадат енергия за бъдещето. Крист Лонгвил имаше трудни дни зад гърба си, но положи усилия, има светло бъдеще пред него. Нашите деца ще получават шансове, но срещу опитните отбори няма да има е лесно.

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"Надявам се да бъда треньор на тези момчета още много време"

Щастлив съм, че Мрънков отбеляза, а и той ни донесе победата. Времето минава бързо, невероятно е, наслаждавам се на футбола, надявам се да бъда треньор на тези момчета още много време. Да си треньор носи енергия, има и напрежение". Един от голмайсторите за Локомотив Пловдив беше Димитър Мрънков, който вкара дебютното си попадение в Първа лига и на практика донесе победата на "смърфовете".

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