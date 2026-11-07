ГУР посочи имената на руските военни, избили потвърдено вече 55 души в Комишуваха (ВИДЕО)

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) обяви имената на руските военни, отговорни за унищожителния удар по училище в Комишуваха. Учебното заведение беше открито преди над 2 години със специален гост британския премиер Борис Джонсън, а сега беше бомбардирано от Русия в момент, в който на място е раздавана хуманитарна помощ.

Вече 55 души потвърдено са загинали, още поне 48 са в неизвестност - Още: Руските авиобомби по украинско училище: Броят на жертвите в Комишуваха не спира да расте (ВИДЕО)

Ukraine's emergency service says the death toll from the November 2 Russian airstrike on a school distributing humanitarian aid in Komyshuvakha has risen to 55. Rescuers recovered the remains of nine more victims and continue searching despite the threat of further attacks. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2026

"Припомняме, че на 2 ноември 2026 г. в 09:45 ч. две руски управляеми авиобомби удариха гимназията "Джерело" в Комишуваха, разрушавайки я и заедно с нея поразиха и стопанска постройка. Час по-късно окупаторите допълнително пуснаха още една ФАБ-3000 върху подземните помещения на гимназията, където се намира бомбоубежището на учебното заведение. В резултат на експлозията, хора останаха блокирани под развалините. Операциите по издирване и спасяване все още продължават. Някои от намерените тела все още не са идентифицирани. Взети са ДНК проби от роднини на изчезналите, за да се установи самоличността на починалите. Според предварителните оценки, телата на още около 30 жертви може да останат под развалините", съобщава ГУР.

Отговорните

Според военното разузнаване на Украйна, ударът е планиран от полковник Фьодор Владимирович Зубаков, началник на групата за управление на огъня на щаба на Днепровската група войски (сили) на руската окупационна армия. Четири самолета Су-34 са участвали във военното престъпление.

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В бомбардировката на село Комишуваха, Запорожка област на 2 ноември 2026 г. е участвала тактическа авиационна група № 5 от Специалната бойна група на Резервната авиационна група на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, която е сформирана на базата на 11-ти смесен авиационен полк (военно поделение 77978) на 4-та смесена авиационна дивизия и 559-ти бомбардировъчен авиационен полк на 1-ва смесена авиационна дивизия на 4-та армия на ВВС и ПВО на Въоръжените сили на Руската федерация. Военното разузнаване на Украйна идентифицира руските пилоти, извършили операцията:

капитан Елисеев, Сергей Александрович

капитан Зверев, Дмитрий Андрейович

старши лейтенант Плотников, Родион Сергейович

старши лейтенант Игнатиев, Никита Викторович

старши лейтенант Соколенко, Максим Викторович

лейтенант Перехрест, Вадим Олегович

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