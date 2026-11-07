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Да учиш чужди езици е заплаха за Русия - руски депутат се развихри и беше иронизиран (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 16:22 часа 1055 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Да учиш чужди езици е заплаха за Русия - руски депутат се развихри и беше иронизиран (ВИДЕО)

Не знам нито една причина да е важно (да знаеш) чужд език. Знам много причини, че не е важно. Думите са на Алексей Журавльов, един от известните руски думи - пред руската телевизия НТВ. Той се възмути - летял за Башикирия и не видял нито една дума на руски на летището. "Говорят в самолета на руски и на английски - все едно летиш за Лондон, не за Башкирия. Защо не обявяваш на башкирски. Летях и за родния ми Воронеж - същото", избухна той.

Журавльов обаче беше ирониран - а нямате ли "воронежки език" там?

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Според Журавльов, да учиш чужди езици заплашва националния суверенитет на Русия, буквално националната сигурност - това е "мека сила", "пълзящо подчинение" на Запада. "Като говориш на руски си втора ръка (всъщност Журавльов използва нецензурна дума), а на английски - значи си големец", каза той. Преподаването на английски език на децата също им налага чужда култура, ценности и геополитически идеи, заяви руският депутат.

"Пътувах из цяла Европа през 2010 година и умишлено никога не говорих нито дума английски. Говорех само руски и ме разбраха. Те искат да разбират руски", похвали се Журавльов. Което повдига въпроса: ако Западът е толкова опасен, защо Журавльов е пътувал из цяла Европа?

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А събеседник в студиото добави: "Има само един проблем - на английски език не говорят само англичаните".

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Русия Английски език чужди езици русский мир Алексей Журавльов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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