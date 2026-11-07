Не знам нито една причина да е важно (да знаеш) чужд език. Знам много причини, че не е важно. Думите са на Алексей Журавльов, един от известните руски думи - пред руската телевизия НТВ. Той се възмути - летял за Башикирия и не видял нито една дума на руски на летището. "Говорят в самолета на руски и на английски - все едно летиш за Лондон, не за Башкирия. Защо не обявяваш на башкирски. Летях и за родния ми Воронеж - същото", избухна той.

Журавльов обаче беше ирониран - а нямате ли "воронежки език" там?

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Според Журавльов, да учиш чужди езици заплашва националния суверенитет на Русия, буквално националната сигурност - това е "мека сила", "пълзящо подчинение" на Запада. "Като говориш на руски си втора ръка (всъщност Журавльов използва нецензурна дума), а на английски - значи си големец", каза той. Преподаването на английски език на децата също им налага чужда култура, ценности и геополитически идеи, заяви руският депутат.

"Пътувах из цяла Европа през 2010 година и умишлено никога не говорих нито дума английски. Говорех само руски и ме разбраха. Те искат да разбират руски", похвали се Журавльов. Което повдига въпроса: ако Западът е толкова опасен, защо Журавльов е пътувал из цяла Европа?

А събеседник в студиото добави: "Има само един проблем - на английски език не говорят само англичаните".

🤡 Russian lawmaker calls learning English “creeping submission to the West” Russian State Duma deputy Alexei Zhuravlyov claimed on NTV that learning foreign languages supposedly threatens national sovereignty. According to him, teaching children English also imposes foreign culture, values, and geopolitical ideas on them. “I traveled all across Europe and deliberately never spoke a single word of English. I only spoke Russian,” Zhuravlyov boasted. Which raises the question: if the West is so dangerous, why did Zhuravlyov travel all across Europe? Apparently, he went to investigate just how far this “creeping submission” had spread. And most importantly, he resisted it: not a single word of English! — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026

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