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България участва в международното учение Black Sea 2026

15 август 2026, 1:00 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
България участва в международното учение Black Sea 2026

България участва в международното учение Black Sea 2026 в Румъния, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерството на вътрешните работи (МВР). Учението се е състояло вчера и днес в Констанца и в териториалното море на Румъния вчера в рамките на съвместна операция, координирана от Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Frontex.

В учението участваха структури с функции по брегова охрана от България, Румъния и Турция. Основните цели бяха повишаване на оперативното взаимодействие, усъвършенстване на оперативната съвместимост и проверка на готовността за съвместни действия при възникване на сложни ситуации в морска среда, посочват от ГДГП.

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По време на практическата част на учението в морето присъстваха държавният секретар на МВР на Румъния, главен полицейски кестор Богдан Деспеску, заместник изпълнителният директор на Frontex Ларс Гердес, генералният инспектор на румънската гранична полиция Корнел-Лауриан Стоика, главен комисар Антон Златанов – директор на българската „Гранична полиция“, посланикът ни в Румъния Радко Влайков и представители на дипломатическия корпус, акредитирани в Румъния.

В практическите действия участваха гранично-полицейски кораби на България и Румъния, както и кораб на Брегова охрана на Турция с хеликоптер на борда. В изпълнението на отделните сценарии се включиха също кораб на Военноморските сили на Румъния и хеликоптер на румънската разузнавателна служба.

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Съгласно сценария специализираните екипи отработиха действия по установяване и овладяване на плавателен съд, представляващ заплаха, неутрализиране на заплахата и освобождаване на заложници. В последващия етап беше извършена операция по търсене и спасяване (SAR) за оказване на помощ на хора, бедстващи в морето.

Участието за първи път на кораб на Брегова охрана на Турция, съвместно със силите и средствата на Румъния и България, е важна стъпка за задълбочаване на регионалното сътрудничество в областта на морската гранична сигурност и противодействието на трансграничната престъпност в Черноморския регион, посочват от „Гранична полиция“.

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Учението допринася за повишаване на готовността и оперативната съвместимост на участващите структури и за развитието на ефективно международно сътрудничество при охрана на външните морски граници на Европейския съюз и противодействие на трансграничната престъпност, добавят от „Гранична полиция“. От края на 2024 г. България, Румъния и Турция участват и в група за съвместно разчистване на плаващи мини в Черно море.

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Румъния военно учение Констанца брегова охрана
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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