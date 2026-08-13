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"Цялата власт и нейните говорители са впрегнати да разделят обществото, но са с чудесен летен тен" (ВИДЕО)

13 август 2026, 10:06 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Цялата власт и нейните говорители са впрегнати да разделят обществото, но са с чудесен летен тен" (ВИДЕО)

"Не мога да не отбележа, че цялата власт и нейните говорители са впрегнати да разделят обществото, но са с чудесен летен тен." Това написа в профила си в социалните мрежи политологът Теодор Славев малко след края на интервюто на вицепремиера Иво Христов в обществената телевизия. В изказванията си той изведе тези, като: "орди от тролове, всичките от ПП-ДБ, обезсмислиха диалога" и заговори за "дигитално непригодни хора".

Преди точно месец в ефира на Студио Actualno Славев предупреди, че още през лятото ще има наченки на социално напрежение: "Замразяването на доходите в сферата на образованието трябва да видим дали ще доведе до затворени училища на 15 септември. Това ще бъде тежък социален залп срещу кабинета. ... По-скоро съм предпазлив към готовността им за реформи в новия редовен бюджет”, обясни още Славев.

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"В дългосрочен план тази политика на Радев изолира България. В променящият се свят политиката на отбрана и сигурност се концентрира около Украйна. Превъоръжаването в рамките на ЕС има смисъл само когато този процес е общ - повтаряйки тези мантри за дипломатически мир и изключвайки България от различни формати, Радев ни отдалечава стратегически. Армията с най-голям опит в момента е украинската", каза още Славев пред Actualno.com.

Целият разговор - припомнете си във видеото:

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