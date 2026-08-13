Спорт:

"Христов да съобщи какво ще ни прави": Реакция от Силвия Великова след думите на вицепремиера по адрес на БНР

13 август 2026, 16:41 часа 1488 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
"Христов да съобщи какво ще ни прави": Реакция от Силвия Великова след думите на вицепремиера по адрес на БНР

Журналистът и водещ от БНР Силвия Великова реагира в социалните мрежи на думите на вицепремиера Иво Христов, който в свое участие по БНТ в четвъртък сутрин обяви: "БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио".

"Миналият септември пресцентърът на "Дондуков" 2 се оплака, че изявление на тогава президентът Румен Радев не било излъчено на живо по БНТ. Според президентския екип , БНТ е преустановила в новинарските емисии на "По света и у нас" прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции, което създавало впечатление, че думите на Румен Радев не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса", припомня Великова в публикацията си.

По повод тази ситуация и сегашното интервю на Христов тя пояснява, че и в двата случая позициите идваха от близки до настоящия премиер. Разликата между двете оценки е нов генерален директор и промяна на служебния адрес и позиция на Румен Радев.

Още: БНТ е супер, БНР не става: За един ден вицепремиер опорочи плана на Радев за медиите

"Тъй като БНР се издържа от данъците на българските граждани в размер, който обаче се определя от изпълнителната власт, е важно вицепремиерът Христов да доразвие тезата си и да съобщи какво ще ни прави. Добре би било и премиерът да каже споделя ли тезите му, както за Радиото, така и обобщено за медиите, които, според Христов, били превзети от олигархията", пише още водещата в общественото радио.

В послепис тя пише още: "Тъй като познавам доста колеги от БНТ и зная, че те работят почтено и спазват журналистическите стандарти, съм сигурна, че едва ли им е комфортно властта да ги хвали", казва още Великова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Победа на Йотова още на първи тур и конституционно мнозинство на ПБ, ГЕРБ и ДПС? Говори Силвия Великова (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БНР Иво Христов Силвия Великова кабинетът Радев
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес