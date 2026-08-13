"Христов да съобщи какво ще ни прави": Реакция от Силвия Великова след думите на вицепремиера по адрес на БНР

Журналистът и водещ от БНР Силвия Великова реагира в социалните мрежи на думите на вицепремиера Иво Христов, който в свое участие по БНТ в четвъртък сутрин обяви: "БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио".

"Миналият септември пресцентърът на "Дондуков" 2 се оплака, че изявление на тогава президентът Румен Радев не било излъчено на живо по БНТ. Според президентския екип , БНТ е преустановила в новинарските емисии на "По света и у нас" прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции, което създавало впечатление, че думите на Румен Радев не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса", припомня Великова в публикацията си.

По повод тази ситуация и сегашното интервю на Христов тя пояснява, че и в двата случая позициите идваха от близки до настоящия премиер. Разликата между двете оценки е нов генерален директор и промяна на служебния адрес и позиция на Румен Радев.

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"Тъй като БНР се издържа от данъците на българските граждани в размер, който обаче се определя от изпълнителната власт, е важно вицепремиерът Христов да доразвие тезата си и да съобщи какво ще ни прави. Добре би било и премиерът да каже споделя ли тезите му, както за Радиото, така и обобщено за медиите, които, според Христов, били превзети от олигархията", пише още водещата в общественото радио.

В послепис тя пише още: "Тъй като познавам доста колеги от БНТ и зная, че те работят почтено и спазват журналистическите стандарти, съм сигурна, че едва ли им е комфортно властта да ги хвали", казва още Великова.

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