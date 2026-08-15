Стилияна Николова за среброто на Световното и квотата за Олимпийските игри в Ел Ей

Стилияна Николова беше изключително щастлива, след като спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. За нея това е втори пореден сребърен медал от Световно първенство след второто място от Рио през 2018 г.

Стилияна Николова: "Този формат е много тежък"

"Определено съм доволна от себе си. Щастлива съм за завоюваната квота най-вече, за това, че съм световна вицешампионка и като цяло съм много удовлетворена и си отдъхнах. По принцип този формат е много тежък и ние сме подготвени. Разбрах, че състезанието е било изключително силно, че е било много тежко, но ние бяхме подготвени", каза тя след състезанието.

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"Много се радвам"

Николова добави, че продължава да работи върху себе си и да се развива. "Нищо не е на всяка цена. Това не беше последно състезание, на което може да се спечели квота. Много се радвам, че успех от първото състезание да я завоювам. Имаме още две години до Олимпийските игри, това не е чак толкова голямо време, така че работя върху себе си, продължават да се развивам", заяви гимнастичката и уточни, че в неделя ще подходи много сериозно към трите финала на отделните уреди, на които ще участва.

"Отговорността на финалите също си е голяма. В неделя също е важно състезание, имам три финала, така че ще подходя много сериозно", завърши тя.

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