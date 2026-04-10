Без Веласкес срещу ЦСКА: Най-големият отсъстващ за Левски няма да е от терена

Вече сме на прага на дербито между Левски и ЦСКА. То ще се проведе на 13 април, понеделник, от 16 ч. на Националния стадион “Васил Левски“. Най-големият отсъстващ за “сините“ обаче няма да е от терена. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да води отбора в последната среща от редовния сезон, тъй като получи 3-ти жълт картон от началото на сезона и вече официално е наказан.

Хулио Веласкес ще бъде наказан срещу ЦСКА

Вчера, на 9 април, Левски победи Арда Кърджали с 1:0, като си върна 9-те точки преднина пред Лудогорец на върха в Първа лига. Но при домакинския триумф Хулио Веласкес си изкара 3-ти жълт картон от началото на сезона. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз го потвърди официално и той ще бъде наказан да пропусне дербито с ЦСКА. Първите две предупреждения на Веласкес дойдоха в 5-тия кръг от родния шампионат срещу Ботев Враца и от 17-тия кръг срещу Септември София.

Още: Ас на Левски, пропуснал първия мач с ЦСКА: “ Ще сме подготвени по най-добрия начин“

Веласкес е пословичен с нрава си

Испанският специалист вече се прочу с буйния си нрав по родните терени, като след равенството с Добруджа от 28-мия кръг, той се скара с наставника на отбора от Добрич Ясен Петров. БФС явно си взе поука за вписването на жълти картони. От управелението на българския футбол вече пропуснаха да отразят едно официално предупреждение. То беше на крилото на ЦСКА Мохамед Брахими, като до последно не беше ясно дали алжирецът ще може да вземе участие в последния мач на “армейците“.

Още: От ненужен на “Армията“ до желан в Африка и националния: Невероятният обрат за ас на ЦСКА