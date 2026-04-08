В последния момент: БФС се поправи и наказа един от най-острите играчи на ЦСКА

Един от най-острите футболисти на ЦСКА - Мохамед Брахими, все пак бе наказан за предстоящия мач срещу Монтана от 29-ия кръг на Първа лига. Първоначално крилото попадна в групата на Христо Янев, но настана суматоха в публичното пространство, тъй като Брахими натрупа пет жълти картона след последния мач с Берое. Оказа се, че от БФС не са отчели един от жълтите му картони в елекронното си първенство, като това е довело и до объркването.

Мохамед Брахими отпадна от сметките на Христо Янев

Картонът на Брахими, който не е бил вписан в системата, е този от мача със Септември, завършил при резултат 3:1. Съдийската комисия сигнализира Дисциплинарната комисия да го впише по служебен път, за да може Брахими да бъде правилно наказан за мача с Монтана. Той ще трябва да плати и символична глоба в размер на 127.82 евро.

Иначе Мохамед Брахими възроди кариерата си през тази пролет, след като през есента бе много колеблив и дори изпадна от първия отбор. В момента Христо Янев разчита много на него, като самият футболист спечели доверието с доброто си представяне още по време на зимния подготвителен лагер. Брахими бе сред най-силните играчи на ЦСКА в няколко мача през втория дял от кампанията.

