Бивш директор на ЦСКА: Целта в Първа лига трябва да е класиране в Топ 3, а приоритет – спечелването на Купата!

Един от бившите директори в ЦСКА Стоян Орманджиев коментира представянето на „армейците“ в последните седмици. Той говори пред колегите от „TV1“ като бе категоричен, че целта пред тима на Христо Янев в Първа лига трябва да бъде класиране в Топ 3. Приоритетът за „червените“ пък е спечелването на Купата на България, което ще гарантира на отбора участие в Лига Европа през следващия сезон.

Орманджиев обърна внимание и на битката за титлата между Левски и Лудогорец. Според него разликата от 9 точки между двата тима може да бъде стопена до края на първенството. Въпреки това „сините“ имат сериозен шанс да триумфират с отличието.

„Лудогорец показа на ЦСКА, че знае как да хапе“

„Лудогорец показа на футболистите на ЦСКА: „Това сме ние, знаем как хапем“. И смятам, че играчите на ЦСКА трябва да са го разбрали. Първо, че в такъв мач е нужно да покажеш най-доброто си лице, и второ – да лимитираш индивидуалните грешки. За съжаление ние видяхме много такива. Затова говоря за играчите, защото за мен старши треньорът и като цяло клубът нямат вина, когато има толкова ярки индивидуални неточности в един мач. За мен целта пред ЦСКА в шампионата трябва да бъде класиране в Топ 3, а приоритет – спечелването на Купата на България“.

„Тази година Лудогорец определено е в ситуация, в която никога досега не е изпадал, но може ли някой да каже в момента, че не са в борбата за титлата? Към днешна дата 9-те точки могат да бъдат стопени. Единият ключов момент е как отборите ще влязат в плейофите. Ако се запази тази разлика от девет точки преди последните 6 мача, въпреки че челниците играят помежду си още два пъти, ще бъде доста трудно, но не е невъзможно. Ако обаче разликата намалее още повече, напрежението ще се увеличи за Левски. Те имат по-къса скамейка, а Лудогорец знае как да догонва и да играе в такива мачове. Те са пределно мотивирани точно срещу отборите, които тръгват срещу тях с така да се каже „голямата кошница“, обясни Стоян Орманджиев.

