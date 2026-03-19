Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му

19 март 2026, 12:12 часа
Майката на Ивайло Калушев отмени поклонението пред тялото му.

Това става ясно от съобщение на Стела Димитрова-Майсторова, която обаче е закрила своя профила във Facebook, а бележка от нейно име беше публикувана от Румен Леонидов.

В своя профил Леонидов е публикувал снимка на бележка с автор е майката на Калушев.

Причините за решението

"Скъпи сине, Ивик. В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред - аз те моля, прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си", пише Стела Димитрова-Майсторова, мотивирайки своето решение.

"Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащите те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това", допълва тя.

Погребението на Ивайло Калушев трябваше да се състои в неделя, но от думите на майка му става ясно, че това няма да се случи, поне не публично.

Последните подробности по случая

Преди дни на брифинг зам.-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова разкри нови данни по случая "Петрохан - Околчица".

Причините за смъртта на трите лица в кемпера под връх Околчица са огнестрелни наранявания в областта на главата. Изводите за липса на външни лица и на двете местопроизшествия остават непроменени.

"При 15-годишното момче е установена входна рана в лявото слепоочие след изстрел от упор. При Николай Златков - изстрел от упор в челната област, а при Калушев - изстрел от упор в областта на устната кухина“, обясни тя.

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров добави, че Николай Златков е загинал от огнестрелно нараняване в главния мозък. "Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна", каза той.

По думите му продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Назначена е и тройна съдебно-медицинска, за да се установи кога е настъпила смъртта на тримата.

"Извършен е допълнителен оглед на местопроизшествието, както и на иззетия кемпер от връх Околчица. Иззети са веществени доказателства и информация от паметта на автомобила, както и от охранителната му система", информира Маджаров.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Петрохан Погребение Ивайло Калушев
