Смело твърдение: Левски направи по-силни трансфери от ЦСКА, има само едно "но"

Левски направи една идея по-силни трансфери от ЦСКА: това смело твърдение направи спортният журналист на Actualno.com Стефан Йорданов в последния епизод на предаването "Точно попадение". Според него, трансферите на Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа и Марселино Кареасо изглеждат по-добри от направените в ЦСКА не заради друго, а заради това, че са играчи, които познават българския футбол и са се утвърдили в него.

Левски взе играчи с опит в Първа лига, и то при много изгодни условия

Привличането на такъв профил играчи е по-подходящ ход за зимен трансферен прозорец, когато е период между два полусезона и времето за адаптация е по-малко. В ЦСКА се подсилиха с класни футболисти, но повечето от тях не познават българския футбол и потенциолно ще се нуждаят от повече време за адаптация, което може да се окаже ключово за втория полусезон. Освен това Левски успя да договори тримата нови при изгодни за клуба условия.

Новите в ЦСКА са класни футболисти, но тепърва ще опознават българския футбол

"Левски направи три силни трансфера - Переа, Око-Флекс и Марселино. Даже бих казал, че трансферите на Левски са една идея по-силни от тези на ЦСКА и това се дължи на факта, че "сините" привлякоха играчи с опит в Първа лига. За мен такива трансфери са по-подходящи за зимния трансферен прозорец. ЦСКА взе много класни футболисти, но ще им трябва повече време да се адаптират", заяви Стефан Йорданов в студиото на "Точно попадение".

Забележката към Левски - закъсня с привличането на новия нападател

"Докато Левски взе трима доказали се в Първа лига, и то при много добри условия за клуба. Единствената ми забележка към "сините" е, че малко закъсняха с централния нападател, защото Хуан Переа можеше да се вземе още в началото на прозореца, да участва в подготовката на Хулио Веласкес. Ще видим как ще се впише, но наистина мога да кажа едно смело твърдение: Левски с малко по-силни трансфери от ЦСКА", добави още той.

Продажбата на Марин Петков - добър трансфер за Левски

Той коментира и напускането на Марин Петков. "Това е добър изходящ трансфер за Левски, защото личното ми мнение е, че Марин Петков не дава тази острота отдясно, както имаме на другия фланг", заяви Стефан. Неговият колега Бойко Димитров пък коментира: "Много се засилиха "сините" накрая... Точно преди подновяването на първенството. Браво на Левски, направиха не лоша селекция."

"Марселино много го харесвам и според мен е добро попадение за "сините". Екзотична дестинация за Марин Петков, но ако са му обещали да го продадат, по-добре да го продават", добави още Димитров. Повече по темата за трансферите на ЦСКА и Левски - гледайте във видеото: