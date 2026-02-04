Босът на Арда: ЦСКА направи сериозна селекция, но ще трябва време да се стиковат, а това е плюс за нас!

Собственикът на Арда Кърджали Яшар Дурмушев коментира предстоящия двубой на тима срещу ЦСКА. Както е известно, двата отбора се изправят един срещу друг на 6 февруари, петък от 17:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София. Именно това ще бъде първият официален мач през пролетния дял на Първа лига за съставите на Христо Янев и Александър Тунчев.

Дурмушев говори пред колегите от „Гонг“ бе категоричен, че Арда ги очаква труден двубой. Той отбеляза, че по време на зимната пауза от ЦСКА са направили много сериозна селекция, но на новите играчи ще им трябва време за адаптация и именно това е шансът на отбора от Родопите да вземе добър резултат.

Целите пред Арда

„Първият мач с ЦСКА е предизивкателство, много труден двубой ни предстои, но очаквам да се представим на ниво. ЦСКА направиха много сериозна селекция, имат и много сериозна органзиация, но аз мисля, че ще им трябва време да се стиковат, и в първите мачове ще им е трудно, а това ще е плюс за нас“.

„Искаме да завършим и през този сезон на горните позиции в класирането, които ни дават право на участие в Европа. На всички ни се усладиха евротурнирите, това е друго ниво, други съперници, други стадиони, други държави. Едната година загубихме баража за Европа, а другата го спечелихме. Сега целта отново ще бъде да стигнем до турнирите, като имаме два варианта - през първенството и през Купата на България“, обясни босът на родопчани.

