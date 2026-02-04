БФС наказа Левски след загубата от Лудогорец

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи наказание на Левски да заплати 3476,78 евро под формата на глоби за провиненията по време на двубоя срещу Лудогорец за Суперкупата на България. "Сините" са санкционирани по няколко направления - за закъснение от началния час на срещата, за факли и димки, за бомбички, за хвърлени предмети, както и за обидни и нецензурни скандирания.

Левски отнесе 3500 евро глоба, а може да има и още наказания за "сините"

Освен това Левски ще трябва да възстанови и нанесените щети по стадиона, след като на трибуните имаше почти изцяло "сини" фенове. Лудогорец пък се размина без глоби, като клубът няма провинения по време на финалния двубой. От Българския футболен съюз отбелязват още, че инцидентите след срещата, и по-конкретно расистките обиди срещу Текпетей, ще се разгледат на следващо заседание, тъй като изискват допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.

Ето и наложените глоби след финала за Суперкупата на България:

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК Левски гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

