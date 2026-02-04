ЦСКА 1948 се подсили с голям талант от Кот д'Ивоар

Ръководството на ЦСКА 1948 продължава да работи усилено по селекцията в тима преди началото на пролетния дял на родния шампионат. Днес собственикът на тима от Бистрица Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да обяви, че „червените“ ще се подсилят с един от най-големите таланти в Кот д'Ивоар. Става въпрос за 18-годишния офанзивен футболист Жан-Луи Ака Давид.

Цветомир Найденов обяви привличането на Ака Давид

Ака Давид пристига в ЦСКА 1948 от котдивоарския ФК Муна д'Акупе. В момента тимът се намира на четвърто място в местното първенство. През този сезон офанзивният футболист е един от водещите играчи на африканския отбор, като е реализирал две попадения, а също така е направил и три асистенции. Освен на върха на атаката той може да се подвизава и по дясното крило.

Добре дошъл, Майсторе! Жан-Луи Ака Давид, на 18 години от Кот д'Ивоар.

ЦСКА 1948 има сериозни амбиции за пролетта

В ЦСКА 1948 се готвят здраво за подновяването на първенството. Както е известно, в момента тимът се намира на второ място във временното класиране в Първа лига с 37 точки. Толкова има и третият в подреждането – Лудогорец. Лидер продължава да е отборът на Левски с 44. ЦСКА 1948 стартира пролетния дял от шампионата с визита на Монтана. Двубоят е насрочен за петък, 6 февруари от 15:15 часа като ще се проведе на стадион „Огоста“.

