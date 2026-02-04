Ботев Пловдив договори новия Око-Флекс! „Канарчетата“ взимат звезда на тим от Първа лига

Ботев Пловдив намери заместник на Армстронг Око-Флекс. Както е известно, крилото премина в Левски, а това породи сериозно напрежение между „канарчетата“ и „сините“. Шефовете на „жълто-черните“ обаче много бързо договориха футболист, който да заеме мястото му в състава на Димитър Димитров – Херо. Става въпрос за лявото крило на Спартак Варна – Шанде. Това разкри собственикът на Ботев Илиян Филипов пред колегите от "Марица".

Ботев и Спартак са се разбрали за Шанде

Филипов сподели, че двата клуба вече са се разбрали за трансфера на Шанде, като остава единствено той да договори личните си условия с Ботев. Бизнесменът допълни, че бразилецът е бил препоръчан лично от треньора на „канарчетата“ Димитър Димитров. През този сезон кариоката има 21 мача за Спартак във всички турнири, в които се е отчел с три попадения и две асистенции.

Шанде най-вероятно ще облече екипа на Ботев

„За Шанде имаме разговор със Спартак Варна. Разбрали сме се. Договаряме в момента лични условия с футболиста, Мисля, че ще постигнем съгласие. Нека обаче не коментираме, преди да стане официално. След контролата със Спартак Херо каза, че този футболист е качествен и става за нас, ако можем да преговаряме. Със Спартак Варна вече сме се разбрали за всичко“.

„Откакто дойде Димитър Димитров, ние работим за изграждане на ядро за следващия сезон. Тази година е целта ще е оставане в първенството, но ще се борим със зъби и нокти за Купата. От догодина целта ни ще е да сме в челните места и да гоним класиране в Европа. Ще е идеално обаче да сме в плейофите за 5-8 място с отбора на Локомотив. Ще има още две дербита, което е празник за Пловдив“, заяви Илиян Филипов.

