Босът на ЦСКА 1948 „връчи“ титлата на Левски и отсече: Нема кво да се обърка!

16 април 2026, 9:38 часа 434 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов „връчи“ титлата на България на Левски още преди старта на плейофната фаза в Първа лига. Както е известно, „сините“ водят с 10 точки пред Лудогорец във временното класиране, след като снощи „орлите“ отстъпиха като гост на Арда Кърджали с минималното 0:1. Плейофите в първенството трябва да стартират следващата седмица, а жребият за тях ще бъде теглен този петък – 17 април.

Цветомир Найденов е категоричен, че Левски ще е шампион

Цветомир Найденов обаче смята, че всичко в първенството вече е решено. Той използва социалните мрежи, за да разкрие на кое място ще завърши всеки един от отборите в първата четворка на шампионата. Любопитното е, че той смята, че неговият ЦСКА 1948 ще сдаде третото място на ЦСКА и в крайна сметка ще финишира на четвъртата позиция. В момента разликата между двата отбора е 3 точки в полза на тима от Бистрица. По думите му: „Нема кво да се обърка!“.

Ясно. Левски първи, Лц втори, Ловеч трети, ние четвърти …. и Байерн Мюнхен продължава. Нема кво да се обърка! П.С. За Байерн М познах ….

Posted by Tzvetomir Naydenov on Wednesday, April 15, 2026

Според него ЦСКА 1948 ще завърши на четвърта позиция

„Ясно. Левски първи, Лц втори, Ловеч трети, ние четвърти …. и Байерн Мюнхен продължава. Нема кво да се обърка! П.С. За Байерн М познах ….“, написа Цветомир Найденов в личния си профил във Фейсбук. За кратко време публикацията събра стотици реакции и коментари от фенове на различни отбори.

Бойко Димитров
