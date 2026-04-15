Според Алвеша ЦСКА 1948 “изигра много силен мач“, но “майстора“ не е доволен

По-рано днес, на 15 април, ЦСКА 1948 разгроми Черно море с 4:0 като гост на стадион “Тича“ във Варна. Всички голове за “червените“ бяха отбелязани от Елиас Франко в 7-мата минута, Брайън Собреро в 24-тата, Мамаду Диало от дузпа в 42-рата и Атанас Илиев в 80-тата минута. След края на мача старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров-Алвеша даде интервю, в което каза, че според него отборът е изиграл много силен мач. Но финансовият благодетел на “червените“ Цветомир Найденов беше на другия полюс.

След разгрома на ЦСКА 1948 с 4:0 над Черно Море във Варна треньорът на “червените“ Александър Александров беше доволен: “ Изиграхме едни много силни 90 минути и заслужено победихме. Най-важно беше да запазим концентрация и през второто полувреме. Много силен мач. Русев и Медина ще са готови за плейофите, Манян ще мине прегледи. Аз тук съм изпитвал много хубави моменти и ми беше много приятно да се завърна“.

Но финансовият благодетел на отбора Цветомир Найденов беше на другия полюс. Той се включи с коментар с една обичайните си публикации в социалните мрежи. Този път тя беше иронична, като той изрази “недоволството“ си от представянето на ЦСКА 1948: “Слабо! Случайностите във футбола… нищо не играхме“. След тази победа “червените“ са на 11 точки от лидера Левски и само на 1 от втория Лудогорец. Но “орлите“ имат мач по-малко – гостуване на Арда Кърджали.

