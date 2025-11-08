Любопитно:

ЦСКА надхитри Левски и разклати шампионските амбиции на "сините" в дерби с малко футбол и много нерви

08 ноември 2025, 17:09 часа 432 прочитания 0 коментара
Отборът на ЦСКА успя да победи Левски с 1:0 на стадион "Васил Левски" в голямото дерби на българския футбол от 15-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в среща отбеляза Джеймс Ето'о през второто полувреме.

Хулио Веласкес бе принуден да извърши две промени в стартовия си състав от последния мач, след като Мазир Сула се контузи срещу Арда, а Радослав Кирилов получи травма на тренировка вчера. На техни места стартираха Евертон Бала и Акрам Бурас. Христо Янев пък направи една промяна от последния двубой на "червените", като включи Теодор Иванов на мястото на Илиан Илиев-младши, добавяйки още един централен защитник за дербито с Левски. Иначе на трибуните влязоха близо 30 000 фенове - 18 000 за символичния домакин Левски и 12 000 за символичния гост ЦСКА.

В 13-ата минута дойде и първата по-опасна голова ситуация в мача. Левски изпълни пряк свободен удар, от който последва центриране към Георги Костадинов. Той свали топката с глава към Марин Петков, който нанесе изстрел на няколко метра от вратата, но Фьодор Лапоухов спаси. Петков получи възможност и за добавка, но имаше малко време за реакция и изкара топката в аут.

В следващите минути обаче двата тима не успяха да създадат нещо интересно, като се игра малко футбол. Играта се накъса от поредица от нарушения и няколко футболисти, които останаха да лежат по-дълго на тревата. Левски търсеше начин да пробие през солидната отбрана на ЦСКА, прекроена от Янев с трима централни защитници и още двама крайни бранители, но опитите на "сините" се увенчаха с неуспех. ЦСКА пък рядко поглеждаше към противниковата врата, с вяло присъствие от Леандро Годой и Йоанис Питас.

В самия край на полувремето се стигна до две по-интересни ситуации пред двете врати. Първо Евертон Бала пое атрактивно топката на гърди в наказателното поле и опита задна ножица, но ударът му излезе в аут. След това пък ЦСКА изпълни заучено статично положение, при което Лумбард Делова накрая успя да стреля с глава, но Светослав Вуцов спаси, за да остави резултата 0:0.

Малко след началото на втората част футболът пак спря - този път заради димна завеса, предизвикана от феновете, която накара главният съдия Радослав Гидженов да прекъсне играта. В 53-ата минута Лапоухов увисна опасно и едва не позволи на Георги Костадинов да вкара.

Секунди след това се стигна до грозни сблъсъци между двата отбора. Адриан Лапеня падна и потърси сметка на Георги Костадинов, който не му остана длъжен, и двамата се спречкаха. След това Лапеня падна на тревата в опит да изпроси червен картон за Костадинов, играчи от двата тима започнаха да се блъскат и да си посягат с юмруци. В крайна сметка Гидженов показа четири жълти картона - за Лапеня и Мартино от ЦСКА и за Костадинов и Петков от Левски.

Малко след това играта отново бе спряна заради димки от Сектор Г. Постепенно ЦСКА започна да поглежда малко по-смело към противниковата врата. В 77-ата минута "червените" успяха да открият резултата. Йоанис Питас бе изпуснат по десния фланг, откъдето последва центриране в наказателното поле. Топката бе изчистена извън пеналтерията, но се озова на крака на Джеймс Ето'о, който с прецизен удар от 20-на метра матира Вуцов за 1:0.

Веласкес веднага посегна към резервите и включи Търдин, Алдаир и Сула - на местата на Костадинов, Камдем и Митков. А Христо Янев пък включи Илиан Илиев на мястото на Петко Панайотов. В 87-ата минута Кристиан Димитров стреля опасно с глава след центриране от корнер, но встрани от целта. В 91-ата минута ЦСКА остана с човек по-малко. Пастор влезе грубо в краката на резервата Борислав Рупанов, а след намесата на ВАР Гидженов му показа червен картон.

В 98-ата минута Рилдо изпълни пряк свободен удар от изгодна позиция, но стреля в стената.

Стефан Йорданов
