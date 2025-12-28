Войната в Украйна:

Скръбна вест: почина футболист на Бдин Видин по време на мач

Футболистът на Бдин Видин Ангел Петров е починал по време на благотворителен мач. Отборът от Северозападната Трета лига е участвал в благотворителен турнир, който се провежда в местната зала „Фестивална“. 25-годишният Петров, който е юноша на Бдин, е припаднал по време на една от срещите в следобедната сесия. Един от най-успешните треньори във Видин Павел Павлов каза пред БТА: „Трагедията е голяма! Всички в града, цялата футболна общественост сме потресени и съкрушени. Изказвам искрени съболезнования на семейството!“

Бдин Видин: „Ачо беше повече от футболист и дете на клуба“

А от Бдин излязоха с публикация в социалните мрежи, с която изказват своите съболезнования: „С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна. Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Ангел Петров

Бдин Видин е 4-ти в Трета лига

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас! Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата“. В момента Бдин Видин е на 4-то място в Трета лига с 19 точки от 11 мача – 6 победи, 1 равен и 4 загуби.

