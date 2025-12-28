Бившият клуб на новия в ЦСКА му благодари

Както вече стана ясно, ЦСКА обяви второто си официално попълнение за зимния трансферен прозорец. Става въпрос за беларуския халф Макс Ебонг, който пристигна от Астана срещу 425 000 евро. „Червените“ обявиха още, че 26-годишният футболист ще носи фланелката с №10. Той е и вторият играч от Беларус, който влиза в състава на „армейците“ – другият е вратарят Фьодор Лапоухов. От бившия клуб на Ебонг изразиха своята благодарност към него.

Астана: „Макс стана един от основните играчи“

Ето какво написаха от Астана: „Благодарим ти, Макс! Макс Ебонг ще продължи кариерата си в българския клуб ЦСКА София. Той подписа 3-годишен договор с новия си клуб. Макс дойде в отбора на Астана през 2020 и през това време стана един от основните играчи. В Първа лига на Казахстан изигра 125 мача, вкара 10 гола и даде 21 асистенции. Макс стана шампион на Казахстан в Астана, спечели два пъти Суперкупата и стана притежател на Купата на Лигата.

Пикът в цената на Макс Ебонг е бил през 2022 г.

Футболен клуб Астана благодари на Макс за приноса му към отбора и му пожелава успех в новия клуб“. Ебонг е минал през всички гарнитури на националния отбор на Беларус, а за представителния отбор на страната има 54 мача и 5 гола. В Астана полузащиникът пристига от родния Солигорск срещу 250 000 евро. Според сайта „Trasfermarkt“ цената на халфа е била най-висока през 2022 г. Тогава стойността му е била 1.2 милиона евро. Задържала се е така до края на 2023 г., когато е паднала до 1 милион. А от средата на 2024 г. насам, пазарната стойност на Ебонг е 800 000 евро.

