Голям проблем с новите в ЦСКА: някои може и да не играят

ЦСКА обяви второто си официално попълнение за зимния трансферен прозорец – Макс Ебонг пристигна от Астана срещу 425 000 евро. Но това може да се превърне в голям проблем за „армейците“. Халфът е 9-тият играч в редиците им, който не е гражданин на страна членка на Европейския съюз. Както знаем, максималната позволена бройка в България е 7 – 5 безплатни квоти и още 2, за всяка от които се плащат по 40 000 лева.

Играчите без паспорт от ЕС може да станат 10

Но това не е всичко. Положението може да се влоши още повече. Към ЦСКА най-вероятно ще се присъедини още един футболист, който няма паспорт от ЕС. Става въпрос за бразилското крило Лео Перейра. С него играчите без европейско гражданство стават 10. Останалите 8 са Алехандро Пиедраита и Браян Кордоба от Колумбия, Фьодор Лапоухов от Беларус, Лумбард Делова от Косово, Сейни Санянг от Гамбия, Давид Пастор от Бразилия, Кевин Додай от Албания и Леандро Годой от Аржентина.

ЦСКА вади български паспорти на Делова и Годой

Частично решение на проблема е намерено. ЦСКА действа по въпроса и е подал документи, за да извади български паспорти на Лумбард Делова и Леандро Годой. Но и тук има проблем. Процедурата е изключително бавна и това ще може да се случи чак след края на сезона. До тогава предстои да видим как ще се развие ситуацията с чужденците извън ЕС в ЦСКА, тъй като „армейците“ очевидно ще имат още нови попълнения, които попадат в тази категория.

